Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Бельгия назвала три условия для использования российских активов

30 ноября 2025, 22:38 826

Бельгия рассматривает возможность использования российских активов для предоставления кредитов Украине при соблюдении трех условий, сообщает немецкая газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на письмо премьер-министра страны Барта де Вевера.

«Он требует выполнения трех условий. Во-первых, он настаивает, чтобы страны ЕС предоставили по кредиту «юридически обязывающие, безусловные, безотзывные, предоставляемые по требованию» гарантии… Во-вторых, де Вевер хочет, чтобы все риски, связанные с процедурами урегулирования споров, были разделены партнерами по ЕС», – отмечается в публикации.

Третье условие, по информации издания, предполагает участие в программе всех стран ЕС, у которых находятся российские государственные активы.

Как сообщает Suddeutsche Zeitung, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен уже выразила готовность выполнить условия, однако бельгийский премьер требует подтверждения и поддержки от остальных государств Евросоюза.

Ожидается, что необходимые гарантии будут предоставлены к декабрю.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в интервью газете Pais заявила, что опасения Бельгии по использованию замороженных российских активов являются обоснованными.

«Продуктивные» переговоры США и Украины
«Продуктивные» переговоры США и Украины обновлено 00:07
00:07 7290
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет главная тема
30 ноября 2025, 22:15 2162
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Джамиля Гасанлы после допроса освободили обновлено 20:35
30 ноября 2025, 20:35 7739
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
30 ноября 2025, 13:46 7571
Трамп хочет арестовать облако
Трамп хочет арестовать облако наш комментарий
30 ноября 2025, 22:07 1402
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой объектив haqqin.az
30 ноября 2025, 21:48 1974
Китай бьет по Японии иеной
Китай бьет по Японии иеной наш комментарий
30 ноября 2025, 21:36 1454
«Это наша земля, и мы здесь стоим»: украинские военные отвергают «мирный план» США
«Это наша земля, и мы здесь стоим»: украинские военные отвергают «мирный план» США
30 ноября 2025, 20:34 3044
Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
30 ноября 2025, 17:19 3480
Нетаньяху предлагают помилование в обмен на уход
Нетаньяху предлагают помилование в обмен на уход обновлено 23:48
30 ноября 2025, 23:48 4875
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа новость дополнена
30 ноября 2025, 17:43 1980

ЭТО ВАЖНО

