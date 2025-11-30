Бельгия назвала три условия для использования российских активов

Бельгия рассматривает возможность использования российских активов для предоставления кредитов Украине при соблюдении трех условий, сообщает немецкая газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на письмо премьер-министра страны Барта де Вевера.

«Он требует выполнения трех условий. Во-первых, он настаивает, чтобы страны ЕС предоставили по кредиту «юридически обязывающие, безусловные, безотзывные, предоставляемые по требованию» гарантии… Во-вторых, де Вевер хочет, чтобы все риски, связанные с процедурами урегулирования споров, были разделены партнерами по ЕС», – отмечается в публикации.

Третье условие, по информации издания, предполагает участие в программе всех стран ЕС, у которых находятся российские государственные активы.

Как сообщает Suddeutsche Zeitung, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен уже выразила готовность выполнить условия, однако бельгийский премьер требует подтверждения и поддержки от остальных государств Евросоюза.

Ожидается, что необходимые гарантии будут предоставлены к декабрю.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в интервью газете Pais заявила, что опасения Бельгии по использованию замороженных российских активов являются обоснованными.