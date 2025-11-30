USD 1.7000
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан

Зухра Новрузова, спецкор по странам Центральной Азии
30 ноября 2025, 23:10

И снова украинские безэкипажники атаковали нефтяной терминал в Новороссийске. И снова в информационном пространстве сторонники Украины трубят об очередном «успехе» в борьбе с «российским экспортом». Вот только за шумной риторикой теряется фундаментальный просчет: 80% нефти, идущей по этому трубопроводу, — казахстанская.

Целенаправленно атаковать объекты КТК — это классическое внешнеполитическое членовредительство. Если украинские стратеги готовы одним выстрелом угодить и по России, и по Казахстану, потеряв Астану в качестве хоть сколько-нибудь нейтрального игрока, что ж...

В ответ на критику звучит главный контраргумент, который сводится к следующему: «Украина борется за выживание и надеется, что такая мотивация ее действий достаточно понятна Астане». И этой фразой, по мнению апологетов такой стратегии, дискуссия должна быть исчерпана.

Удар по Казахстану через КТК — это не успех. Это тактический эпизод с долгосрочным стратегическим ущербом, который лишь усложняет путь Украины к тому самому выживанию, ради которого все затевалось

Замечу, что подлинное выживание в условиях войны с более сильным противником зависит не только от мужества на фронте, но и от способности формировать и удерживать коалиции, находить союзников и минимизировать число врагов. Действие, которое заведомо отталкивает потенциального или фактического нейтрала, является действием, подрывающим основы долгосрочного выживания.

Киев и так совершил огромную ошибку, не сумев до и после начала российской агрессии наладить полноценный и рабочий диалог с постсоветскими государствами Центральной Азии, как, впрочем, и с рядом других влиятельных игроков того, что ныне называется Глобальным Югом, зациклившись исключительно на ЕС и США. Но зачем же эту ошибку усугублять?

Второе. Хотелось бы напомнить, что международные отношения - это не детская площадка, где «мотивы» оправдывают все. Международная политика – такая штука, которая работает не на уровне «понимания мотивов», а на уровне национальных интересов. Интерес Казахстана — стабильный экспорт нефти, наполнение бюджета и экономический суверенитет. Удар по терминалу КТК — это прямое и ощутимое покушение на этот интерес.

И какими бы возвышенными ни были мотивы Киева, Астана будет реагировать на фактические последствия, а не на объяснительные записки из Киева, «разъясняющие» их. Что-то вроде «мы ударили по такому-то объекту, чем причинили вам ущерб. Просим отнестись с пониманием». В бухгалтерии такой графы – понимание мотивов иностранной державы – попросту нет. Так за чей счет прикажете отнести расходы Казахстана на поиск и строительство альтернативных маршрутов для 80% своей нефти, идущей на экспорт? Из воздуха, в одночасье и совершенно бесплатно они не возникают.

Астана на государственном уровне, к немалому раздражению Кремля, так и не признала ни аннексию Крыма, ни нынешний статус оккупированных территорий

При этом Казахстан, что нельзя не отметить, занимал взвешенную и де-факто благоприятную для Киева позицию. Астана на государственном уровне, к немалому раздражению Кремля, так и не признала ни аннексию Крыма, ни нынешний статус оккупированных территорий. И вот вопрос: какой стратегический смысл наносить удар по экономическим интересам такого игрока? Кто внятно сможет это объяснить?

И, наконец, окончится война и выстоявшая Украина будет нуждаться в гигантских ресурсах для восстановления. Часть этих ресурсов она надеется получить от Запада. Но ведь другую часть ей придется получить в форме инвестиций и торговли со странами, не входящими в западный блок, — такими как Казахстан. И сжигая мосты сегодня, Киев лишает себя потенциальных партнеров завтра.

И напоследок скажу: «Мы боремся за выживание, поэтому все должны нас понять» — это не внешнеполитическая стратегия, а эмоциональный позыв. На практике он оборачивается стратегическим самоубийством, ведущим к изоляции. Подлинная мудрость в том, чтобы, защищаясь, не превращать в противников тех, кто мог бы остаться нейтральным или даже стать партнером.

Удар по Казахстану через КТК — это не успех. Это тактический эпизод с долгосрочным стратегическим ущербом, который лишь усложняет путь Украины к тому самому выживанию, ради которого все затевалось. Как говаривали древние: «Если ты выиграл бой, но потерял союзника — ты проиграл войну».

