Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан

И снова украинские безэкипажники атаковали нефтяной терминал в Новороссийске. И снова в информационном пространстве сторонники Украины трубят об очередном «успехе» в борьбе с «российским экспортом». Вот только за шумной риторикой теряется фундаментальный просчет: 80% нефти, идущей по этому трубопроводу, — казахстанская. Целенаправленно атаковать объекты КТК — это классическое внешнеполитическое членовредительство. Если украинские стратеги готовы одним выстрелом угодить и по России, и по Казахстану, потеряв Астану в качестве хоть сколько-нибудь нейтрального игрока, что ж... В ответ на критику звучит главный контраргумент, который сводится к следующему: «Украина борется за выживание и надеется, что такая мотивация ее действий достаточно понятна Астане». И этой фразой, по мнению апологетов такой стратегии, дискуссия должна быть исчерпана.

Замечу, что подлинное выживание в условиях войны с более сильным противником зависит не только от мужества на фронте, но и от способности формировать и удерживать коалиции, находить союзников и минимизировать число врагов. Действие, которое заведомо отталкивает потенциального или фактического нейтрала, является действием, подрывающим основы долгосрочного выживания. Киев и так совершил огромную ошибку, не сумев до и после начала российской агрессии наладить полноценный и рабочий диалог с постсоветскими государствами Центральной Азии, как, впрочем, и с рядом других влиятельных игроков того, что ныне называется Глобальным Югом, зациклившись исключительно на ЕС и США. Но зачем же эту ошибку усугублять? Второе. Хотелось бы напомнить, что международные отношения - это не детская площадка, где «мотивы» оправдывают все. Международная политика – такая штука, которая работает не на уровне «понимания мотивов», а на уровне национальных интересов. Интерес Казахстана — стабильный экспорт нефти, наполнение бюджета и экономический суверенитет. Удар по терминалу КТК — это прямое и ощутимое покушение на этот интерес. И какими бы возвышенными ни были мотивы Киева, Астана будет реагировать на фактические последствия, а не на объяснительные записки из Киева, «разъясняющие» их. Что-то вроде «мы ударили по такому-то объекту, чем причинили вам ущерб. Просим отнестись с пониманием». В бухгалтерии такой графы – понимание мотивов иностранной державы – попросту нет. Так за чей счет прикажете отнести расходы Казахстана на поиск и строительство альтернативных маршрутов для 80% своей нефти, идущей на экспорт? Из воздуха, в одночасье и совершенно бесплатно они не возникают.