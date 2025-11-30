USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Новость дня
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

Европа просит США не уходить

30 ноября 2025, 23:30 513

Европейские чиновники пытаются убедить США не уменьшать военное присутствие в Европе, поскольку ноябрьские учения в Румынии ясно показали зависимость европейских армий от американской поддержки, сообщает Bloomberg.

Вашингтон, со своей стороны, стремится успокоить союзников, подчеркивая, что не намерен оставлять Европу без поддержки. Европейские страны наращивают собственные оборонные возможности, однако по-прежнему сталкиваются с трудностями в сфере логистики и обеспечения стратегическими средствами, отмечает агентство.

Румынские и европейские представители, наблюдавшие за учениями, выражали обеспокоенность тем, сколько времени потребуется союзникам по НАТО, чтобы перебросить силы к линии фронта.

«По их словам, из-за ограничений транспортной инфраструктуры это может занять несколько недель, и сухопутным войскам Румынии придется отражать нападение практически в одиночку, пока не прибудут подкрепления», – пишет Bloomberg.

По оценке издания, подобная ситуация отражает то, с чем может столкнуться Европа в случае самостоятельных действий. В вопросах так называемых «стратегических средств обеспечения» – в частности, противовоздушной и противоракетной обороны, высокоточных ударов большой дальности и разведки – европейские страны по-прежнему зависят от США.

Учения НАТО проходили в Румынии с 20 октября по 13 ноября. В них участвовали более 5 тыс. румынских военнослужащих, а также контингенты девяти стран — членов альянса: Бельгии, Болгарии, Франции, Италии, Люксембурга, Северной Македонии, Польши, Португалии и Испании.

«Таким образом, мы укрепляем потенциал сдерживания и обороны НАТО в Черном море и на восточном фланге, где впервые со времен Второй мировой войны альянс столкнулся с прямой военной угрозой», – написал президент Румынии Никушор Дан в X.

Глава государства добавил, что в ходе маневров отрабатывалась переброска войск и техники из Франции в Румынию на восточный фланг.

«Продуктивные» переговоры США и Украины
«Продуктивные» переговоры США и Украины обновлено 00:07
00:07 7296
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет главная тема
30 ноября 2025, 22:15 2165
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Джамиля Гасанлы после допроса освободили обновлено 20:35
30 ноября 2025, 20:35 7740
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
30 ноября 2025, 13:46 7572
Трамп хочет арестовать облако
Трамп хочет арестовать облако наш комментарий
30 ноября 2025, 22:07 1404
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой объектив haqqin.az
30 ноября 2025, 21:48 1978
Китай бьет по Японии иеной
Китай бьет по Японии иеной наш комментарий
30 ноября 2025, 21:36 1457
«Это наша земля, и мы здесь стоим»: украинские военные отвергают «мирный план» США
«Это наша земля, и мы здесь стоим»: украинские военные отвергают «мирный план» США
30 ноября 2025, 20:34 3045
Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
30 ноября 2025, 17:19 3481
Нетаньяху предлагают помилование в обмен на уход
Нетаньяху предлагают помилование в обмен на уход обновлено 23:48
30 ноября 2025, 23:48 4875
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа новость дополнена
30 ноября 2025, 17:43 1980

ЭТО ВАЖНО

«Продуктивные» переговоры США и Украины
«Продуктивные» переговоры США и Украины обновлено 00:07
00:07 7296
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет главная тема
30 ноября 2025, 22:15 2165
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Джамиля Гасанлы после допроса освободили обновлено 20:35
30 ноября 2025, 20:35 7740
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
30 ноября 2025, 13:46 7572
Трамп хочет арестовать облако
Трамп хочет арестовать облако наш комментарий
30 ноября 2025, 22:07 1404
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой объектив haqqin.az
30 ноября 2025, 21:48 1978
Китай бьет по Японии иеной
Китай бьет по Японии иеной наш комментарий
30 ноября 2025, 21:36 1457
«Это наша земля, и мы здесь стоим»: украинские военные отвергают «мирный план» США
«Это наша земля, и мы здесь стоим»: украинские военные отвергают «мирный план» США
30 ноября 2025, 20:34 3045
Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
30 ноября 2025, 17:19 3481
Нетаньяху предлагают помилование в обмен на уход
Нетаньяху предлагают помилование в обмен на уход обновлено 23:48
30 ноября 2025, 23:48 4875
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа
Кремль в ожидании спецпосланника Трампа новость дополнена
30 ноября 2025, 17:43 1980
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться