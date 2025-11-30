Европа просит США не уходить

Европейские чиновники пытаются убедить США не уменьшать военное присутствие в Европе, поскольку ноябрьские учения в Румынии ясно показали зависимость европейских армий от американской поддержки, сообщает Bloomberg.

Вашингтон, со своей стороны, стремится успокоить союзников, подчеркивая, что не намерен оставлять Европу без поддержки. Европейские страны наращивают собственные оборонные возможности, однако по-прежнему сталкиваются с трудностями в сфере логистики и обеспечения стратегическими средствами, отмечает агентство.

Румынские и европейские представители, наблюдавшие за учениями, выражали обеспокоенность тем, сколько времени потребуется союзникам по НАТО, чтобы перебросить силы к линии фронта.

«По их словам, из-за ограничений транспортной инфраструктуры это может занять несколько недель, и сухопутным войскам Румынии придется отражать нападение практически в одиночку, пока не прибудут подкрепления», – пишет Bloomberg.

По оценке издания, подобная ситуация отражает то, с чем может столкнуться Европа в случае самостоятельных действий. В вопросах так называемых «стратегических средств обеспечения» – в частности, противовоздушной и противоракетной обороны, высокоточных ударов большой дальности и разведки – европейские страны по-прежнему зависят от США.

Учения НАТО проходили в Румынии с 20 октября по 13 ноября. В них участвовали более 5 тыс. румынских военнослужащих, а также контингенты девяти стран — членов альянса: Бельгии, Болгарии, Франции, Италии, Люксембурга, Северной Македонии, Польши, Португалии и Испании.

«Таким образом, мы укрепляем потенциал сдерживания и обороны НАТО в Черном море и на восточном фланге, где впервые со времен Второй мировой войны альянс столкнулся с прямой военной угрозой», – написал президент Румынии Никушор Дан в X.

Глава государства добавил, что в ходе маневров отрабатывалась переброска войск и техники из Франции в Румынию на восточный фланг.