USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Новость дня
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

«Мафия или демократия?»: десятки тысяч мадридцев требуют досрочных выборов

00:29 412

В Мадриде десятки тысяч человек вышли на антиправительственный протест с требованием досрочных парламентских выборов, сообщает The Guardian.

В Мадриде в воскресенье прошла масштабная антиправительственная акция, организованная консервативной Народной партией (PP) под лозунгом «Вот и все: мафия или демократия?» Протест состоялся через три дня после ареста экс-министра транспорта Хосе Луиса Абалоса, бывшего близкого соратника премьер-министра Педро Санчеса, в рамках расследования дела о коррупции.

PP заявила о присутствии около 80 тыс. участников, тогда как представитель центрального правительства региона оценил их численность примерно вдвое меньше.

Лидер партии Альберто Нуньес Фейхоо охарактеризовал работу нынешнего парламента как «абсурдную» и подчеркнул, что ее невозможно продолжать. Комментируя арест Абалоса, он заявил: «Санчизм – это политическая, экономическая, институциональная, социальная и моральная коррупция. Санчизм уже в тюрьме, и он должен уйти из правительства».

В ответ министр юстиции Феликс Боланьос отметил, что PP и ультраправая Vox фактически схожи и конкурируют друг с другом, «кто скажет самые бессмысленные вещи о премьере».

Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан горячая тема
30 ноября 2025, 23:10 2831
«Продуктивные» переговоры США и Украины. Но «еще много работы»
«Продуктивные» переговоры США и Украины. Но «еще много работы» обновлено 01:59
01:59 8614
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет главная тема
30 ноября 2025, 22:15 2969
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Джамиля Гасанлы после допроса освободили обновлено 20:35
30 ноября 2025, 20:35 8329
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
30 ноября 2025, 13:46 7916
Трамп хочет арестовать облако
Трамп хочет арестовать облако наш комментарий
30 ноября 2025, 22:07 1847
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой объектив haqqin.az
30 ноября 2025, 21:48 2532
Китай бьет по Японии иеной
Китай бьет по Японии иеной наш комментарий
30 ноября 2025, 21:36 1810
«Это наша земля, и мы здесь стоим»: украинские военные отвергают «мирный план» США
«Это наша земля, и мы здесь стоим»: украинские военные отвергают «мирный план» США
30 ноября 2025, 20:34 3511
Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
Али Керимли все еще не предъявлены обвинения
30 ноября 2025, 17:19 3727
Нетаньяху предлагают помилование в обмен на уход
Нетаньяху предлагают помилование в обмен на уход обновлено 23:48
30 ноября 2025, 23:48 5600

