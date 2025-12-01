«Мафия или демократия?»: десятки тысяч мадридцев требуют досрочных выборов

В Мадриде десятки тысяч человек вышли на антиправительственный протест с требованием досрочных парламентских выборов, сообщает The Guardian.

В Мадриде в воскресенье прошла масштабная антиправительственная акция, организованная консервативной Народной партией (PP) под лозунгом «Вот и все: мафия или демократия?» Протест состоялся через три дня после ареста экс-министра транспорта Хосе Луиса Абалоса, бывшего близкого соратника премьер-министра Педро Санчеса, в рамках расследования дела о коррупции.

PP заявила о присутствии около 80 тыс. участников, тогда как представитель центрального правительства региона оценил их численность примерно вдвое меньше.

Лидер партии Альберто Нуньес Фейхоо охарактеризовал работу нынешнего парламента как «абсурдную» и подчеркнул, что ее невозможно продолжать. Комментируя арест Абалоса, он заявил: «Санчизм – это политическая, экономическая, институциональная, социальная и моральная коррупция. Санчизм уже в тюрьме, и он должен уйти из правительства».

В ответ министр юстиции Феликс Боланьос отметил, что PP и ультраправая Vox фактически схожи и конкурируют друг с другом, «кто скажет самые бессмысленные вещи о премьере».