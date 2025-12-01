«Решающая неделя» для Украины: в Германии выразили осторожный оптимизм

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил осторожный оптимизм в связи с продолжающимися переговорами по Украине, отметив, что приближается «решающая неделя» для урегулирования российско-украинской войны.

«Я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что сейчас есть реальный шанс на прекращение огня и что переговоры на равных условиях возможны. Мы вступаем в решающую неделю», – сказал Вадефуль в эфире телеканала ARD.

При этом министр считает, что Россия должна быть привлечена к переговорному процессу.

Ранее сообщалось, что переговоры между американской и украинской делегациями по «мирному плану» в Майами завершились. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что «сессия была достаточно продуктивной». По его словам, речь идет о том, чтобы закончить войну таким образом, чтобы позволить Украине «стать независимой и суверенной, никогда больше не допускать войны и обеспечить огромное благосостояние своему народу».

Секретарь СНБО Рустем Умеров, в свою очередь, назвал встречу продуктивной и успешной. Он поблагодарил представителей США за то, что помогают «закладывать основу будущей процветающей Украины».

Телеканал CNN отмечает, что стороны обсудили «самые чувствительные вопросы» по урегулированию войны. The Wall Street Journal передает, что предметом обсуждения на переговорах также были график проведения выборов в Украине и вопрос обмена территориями. По словам высокопоставленного чиновника США, обсуждались другие вопросы, которые остаются нерешенными между Белым домом и Киевом в рамках предложенного Штатами «мирного плана».