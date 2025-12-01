«Полностью необоснованно»: партия Саакашвили оспаривает попытку запрета

Партия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) призвала конституционный суд отклонить иск правящей «Грузинской мечты» о запрете ряда оппозиционных сил, заявила председатель ЕНД Тина Бокучава. Об этом сообщают грузинские СМИ.

«Мы обращаемся к судьям конституционного суда Грузии с просьбой не принимать это заявление к рассмотрению, так как оно полностью необоснованно и не соответствует минимальным стандартам доказательств», – заявила Бокучава на брифинге.

В начале ноября конституционный суд Грузии зарегистрировал иск правящей партии «Грузинская мечта» о запрете «Единого национального движения» и ряда других оппозиционных сил. Основанием для иска стал отчет парламентской следственной комиссии, изучавшей преступления времен правления Саакашвили с февраля по август 2025 года.

Напомним, что в середине октября парламент принял закон, запрещающий членам неконституционных партий участвовать в политической деятельности. А в мае текущего года был принят закон, который позволяет конституционному суду запрещать партии, повторяющие идеологию ранее запрещенного объединения.