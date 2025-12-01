Снегопад в США отменил сотни рейсов и задержал тысячи вылетов

Сильный снегопад в США привел к отмене более 600 авиарейсов по всей стране. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightAware.
По его информации, в воскресенье в США, из США и внутри страны отменены 658 рейсов, при этом более семи тысяч вылетов были задержаны.
Телеканал CBS отмечает, что сильнее всего погодные и технические трудности затронули аэропорты Чикаго, Нью-Йорка, Бостона, Де-Мойна, Миннеаполиса и Детройта.
Кроме того, часть задержек связана с необходимостью обновить программное обеспечение некоторых самолетов Airbus после соответствующего предупреждения производителя.