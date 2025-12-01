«Есть шанс на сделку»: Трамп о переговорах с Украиной

Президент США Дональда Трамп заявил, что переговоры с Украиной по новому плану урегулирования идут хорошо и есть хороший шанс на заключение сделки.

Американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета по пути в Вашингтон из штата Флорида, где он провел выходные по случаю Дня благодарения, сообщил, что переговорил с госсекретарем США Марко Рубио и со своим спецпредставителем Стивеном Уиткоффом по телефону и назвал их работу «хорошей».

«Переговоры с Украиной по новому плану урегулирования идут хорошо. Есть хороший шанс на заключение сделки», – указал президент США.

Он подчеркнул, что американские и украинские делегации смогли поладить на переговорах во Флориде.

Вместе с тем Трамп указал, что положение дел с коррупцией в Украине представляет собой проблему и не способствует мирному урегулированию.

Американский лидер также заявил, что не пытается устанавливать каких-либо сроков для РФ применительно к урегулированию российско-украинской войны. Он подтвердил, что Уиткофф планирует встретиться с российским лидером «когда-то на неделе».