USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Новость дня
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

«Есть шанс на сделку»: Трамп о переговорах с Украиной

02:06 564

Президент США Дональда Трамп заявил, что переговоры с Украиной по новому плану урегулирования идут хорошо и есть хороший шанс на заключение сделки.

Американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета по пути в Вашингтон из штата Флорида, где он провел выходные по случаю Дня благодарения, сообщил, что переговорил с госсекретарем США Марко Рубио и со своим спецпредставителем Стивеном Уиткоффом по телефону и назвал их работу «хорошей».

«Переговоры с Украиной по новому плану урегулирования идут хорошо. Есть хороший шанс на заключение сделки», – указал президент США.

Он подчеркнул, что американские и украинские делегации смогли поладить на переговорах во Флориде.

Вместе с тем Трамп указал, что положение дел с коррупцией в Украине представляет собой проблему и не способствует мирному урегулированию.

Американский лидер также заявил, что не пытается устанавливать каких-либо сроков для РФ применительно к урегулированию российско-украинской войны. Он подтвердил, что Уиткофф планирует встретиться с российским лидером «когда-то на неделе».

А ведь забыли главного Мехтиева
А ведь забыли главного Мехтиева наше поле зрения
02:46 673
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет главная тема
30 ноября 2025, 22:15 3283
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17 734
«Продуктивные» переговоры США и Украины. Но «еще много работы»
«Продуктивные» переговоры США и Украины. Но «еще много работы» обновлено 01:59
01:59 9015
Весь Лондон в поддержку палестинского террориста
Весь Лондон в поддержку палестинского террориста объектив haqqin.az
02:06 798
«Есть шанс на сделку»: Трамп о переговорах с Украиной
«Есть шанс на сделку»: Трамп о переговорах с Украиной
02:06 565
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан горячая тема
30 ноября 2025, 23:10 3334
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Джамиля Гасанлы после допроса освободили обновлено 20:35
30 ноября 2025, 20:35 8542
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
30 ноября 2025, 13:46 8045
Трамп хочет арестовать облако
Трамп хочет арестовать облако наш комментарий
30 ноября 2025, 22:07 2052
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой объектив haqqin.az
30 ноября 2025, 21:48 2893

ЭТО ВАЖНО

А ведь забыли главного Мехтиева
А ведь забыли главного Мехтиева наше поле зрения
02:46 673
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет главная тема
30 ноября 2025, 22:15 3283
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17 734
«Продуктивные» переговоры США и Украины. Но «еще много работы»
«Продуктивные» переговоры США и Украины. Но «еще много работы» обновлено 01:59
01:59 9015
Весь Лондон в поддержку палестинского террориста
Весь Лондон в поддержку палестинского террориста объектив haqqin.az
02:06 798
«Есть шанс на сделку»: Трамп о переговорах с Украиной
«Есть шанс на сделку»: Трамп о переговорах с Украиной
02:06 565
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан горячая тема
30 ноября 2025, 23:10 3334
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Джамиля Гасанлы после допроса освободили обновлено 20:35
30 ноября 2025, 20:35 8542
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
30 ноября 2025, 13:46 8045
Трамп хочет арестовать облако
Трамп хочет арестовать облако наш комментарий
30 ноября 2025, 22:07 2052
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой объектив haqqin.az
30 ноября 2025, 21:48 2893
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться