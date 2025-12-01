Весь Лондон в поддержку палестинского террориста

Мадрид (Испания). Протесты против коррупции в правительстве, с требованием проведения досрочных выборов. В акции приняли участие бывшие премьер-министры Хосе Мария Аснар и Мариано Рахой, а также мэр испанской столицы

Загреб (Хорватия). Марш против активизации крайне правых сил в стране

Лондон (Великобритания). По всему Лондону появились граффити в рамках кампании по освобождению палестинского политика Марвана Баргути, осужденного в 2004 году израильским судом к 5 пожизненным заключениям за убийства 5 человек

Гисен (Германия). Столкновения полиции и антифашистов, которые протестуют против создания новой молодёжной организации ультраправой партии «Альтернатива для Германии»

Коломбо (Шри-Ланка). 200 человек погибли, сотни числятся пропавшими без вести в столице Шри-Ланки после проливных дождей и оползней

Тегеран (Иран). Всё больше иранских женщин отказываются от обязательного ношения хиджаба