Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

Весь Лондон в поддержку палестинского террориста

Мадрид (Испания). Протесты против коррупции в правительстве, с требованием проведения досрочных выборов. В акции приняли участие бывшие премьер-министры Хосе Мария Аснар и Мариано Рахой, а также мэр испанской столицы

Загреб (Хорватия). Марш против активизации крайне правых сил в стране

Лондон (Великобритания). По всему Лондону появились граффити в рамках кампании по освобождению палестинского политика Марвана Баргути, осужденного в 2004 году израильским судом к 5 пожизненным заключениям за убийства 5 человек

Гисен (Германия). Столкновения полиции и антифашистов, которые протестуют против создания новой молодёжной организации ультраправой партии «Альтернатива для Германии»

Коломбо (Шри-Ланка). 200 человек погибли, сотни числятся пропавшими без вести в столице Шри-Ланки после проливных дождей и оползней

Тегеран (Иран). Всё больше иранских женщин отказываются от обязательного ношения хиджаба

Афина (Греция). В Афинах зажгли главную рождественскую елку

А ведь забыли главного Мехтиева
А ведь забыли главного Мехтиева наше поле зрения
02:46 674
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет главная тема
30 ноября 2025, 22:15 3283
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17 734
«Продуктивные» переговоры США и Украины. Но «еще много работы»
«Продуктивные» переговоры США и Украины. Но «еще много работы» обновлено 01:59
01:59 9016
Весь Лондон в поддержку палестинского террориста
Весь Лондон в поддержку палестинского террориста объектив haqqin.az
02:06 800
«Есть шанс на сделку»: Трамп о переговорах с Украиной
«Есть шанс на сделку»: Трамп о переговорах с Украиной
02:06 565
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан горячая тема
30 ноября 2025, 23:10 3334
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Джамиля Гасанлы после допроса освободили обновлено 20:35
30 ноября 2025, 20:35 8542
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
30 ноября 2025, 13:46 8045
Трамп хочет арестовать облако
Трамп хочет арестовать облако наш комментарий
30 ноября 2025, 22:07 2052
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой объектив haqqin.az
30 ноября 2025, 21:48 2893

