А ведь забыли главного Мехтиева

Под прицелом оказался не только Мехтиев. Но и его семья, а также близкие родственники, которые на протяжении полувека пользовались плодами почти неограниченной власти «серого кардинала» - событие беспрецедентное в новой истории Азербайджана.

Однако, вне объектива СМИ, остался один из главных представителей могущественной Семьи. Критики «упустили» одного из самых коррумпированных госчиновников под фамилией Мехтиев. Речь идет о генерале Тельмане Гусейнгулу оглу Мехтиеве, много лет служившем в системе таможенных органов. В азербайджанских СМИ его часто называют «племянником Рамиза Мехтиева», однако в открытых источниках нет данных о родных братьях или семье Рамиза Мехтиева, что вызывает сомнение относительно их возможного родства.

Согласно официальной биографии, Рамиз Мехтиев родился в Баку в 1938 году. По неофициальным данным, вскоре после его рождения отец Мехтиева, Энвер, был призван в армию и направлен на передовую советско-финской войны. В результате, как утверждают злые языки, которые страшнее пистолетов - Рамиз вырос в Нахчыване в другой семье, что породило предположения о наличии у него сводных или двоюродных родственников, связь с которыми нигде не задокументирована.

Что же касается Тельмана Мехтиева, то в период абсолютной власти Рамиза Энверовича он занимал высокие должности в системе таможни, а в 2021 году ему было присвоено звание генерал-майора таможенной службы. До 2022 года Тельман Мехтиев руководил Главным таможенным управлением по энергетическим ресурсам и морскому транспорту Государственного таможенного комитета Азербайджана — то есть, одним из ключевых подразделений, контролировавших морские грузы, включая операции, связанные с торговлей нефтью. Сослуживцы, как и критики, отзывались о Тельмане Мехтиеве как о наиболее жестоком и коррумпированном следователе, которому поручались самые «особо важные дела». Порой, Тельман, минуя свое непосредственное начальство, получал приказы от своего всемогущего родственника, возбуждая уголовные дела и расправляясь с неугодными всесильному Мехтиеву бизнесменами.