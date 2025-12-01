USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Новость дня
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

А ведь забыли главного Мехтиева

наше поле зрения
Аскер Манафов, собкор
02:46 676

Дело экс-главы Администрации президента Рамиза Мехтиева стало определяющим в политической повестке страны. Некогда «всемогущий серый кардинал», игравший судьбами нескольких поколений азербайджанцев, попал в жернова cистемы, будучи объявленным государственным преступником, покусившимся на устои власти.

Под прицелом оказался не только Мехтиев. Но и его семья, а также близкие родственники, которые на протяжении полувека пользовались плодами почти неограниченной власти «серого кардинала» - событие беспрецедентное в новой истории Азербайджана.  

Многочисленные родственники Рамиза Мехтиева пользовались благами его неограниченной власти...

Однако, вне объектива СМИ, остался один из главных представителей могущественной Семьи. Критики «упустили» одного из самых коррумпированных госчиновников под фамилией Мехтиев. Речь идет о генерале Тельмане Гусейнгулу оглу Мехтиеве, много лет служившем в системе таможенных органов. В азербайджанских СМИ его часто называют «племянником Рамиза Мехтиева», однако в открытых источниках нет данных о родных братьях или семье Рамиза Мехтиева, что вызывает сомнение относительно их возможного родства.

Согласно официальной биографии, Рамиз Мехтиев родился в Баку в 1938 году. По неофициальным данным, вскоре после его рождения отец Мехтиева, Энвер, был призван в армию и направлен на передовую советско-финской войны. В результате, как утверждают злые языки, которые страшнее пистолетов - Рамиз вырос в Нахчыване в другой семье, что породило предположения о наличии у него сводных или двоюродных родственников, связь с которыми нигде не задокументирована.

Что же касается Тельмана Мехтиева, то в период абсолютной власти Рамиза Энверовича он занимал высокие должности в системе таможни, а в 2021 году ему было присвоено звание генерал-майора таможенной службы. До 2022 года Тельман Мехтиев руководил Главным таможенным управлением по энергетическим ресурсам и морскому транспорту Государственного таможенного комитета Азербайджана — то есть, одним из ключевых подразделений, контролировавших морские грузы, включая операции, связанные с торговлей нефтью. Сослуживцы, как и критики, отзывались о Тельмане Мехтиеве как о наиболее жестоком и коррумпированном следователе, которому поручались самые «особо важные дела». Порой, Тельман, минуя свое непосредственное начальство, получал приказы от своего всемогущего родственника, возбуждая уголовные дела и расправляясь с неугодными всесильному Мехтиеву бизнесменами.

Один из кровожадных родственников Мехтиева - следователь-таможенник Тельман

В январе 2022 года Тельман Мехтиев был освобожден от этой должности решением тогдашнего председателя Государственного таможенного комитета Сафара Мехтиева (с которым он не состоит в родстве) и назначен начальником Западного главного таможенного управления.

А спустя несколько дней после его назначения Рамиз Мехтиев под давлением научной общественности и на фоне громких скандалов подал в отставку с поста президента Национальной академии наук.

Важно уточнить, что Западное главное таможенное управление контролирует стратегические посты на азербайджано-грузинской границе, через которые проходит значительная часть транзитных грузов, следующих через территорию Азербайджана. Но Тельман Мехтиев занимал эту должность недолго. Спустя несколько месяцев после его назначения Сафар Мехтиев был отправлен в отставку, а в январе 2023 года Тельман Мехтиев подал заявление об уходе на пенсию «в связи с достижением пенсионного возраста». Работать без крыши – дело неудобное и неблагородное. Пробил час, надо было уйти незаметно, не хлопнув за собой дверью.

Злые языки говорят, что Тельман получал инструкции непосредственно от своего всемогущего родственника

В азербайджанских СМИ неоднократно появлялись утверждения, что, работая в таможенной системе, Тельман Мехтиев создал собственный бизнес и являлся фактическим владельцем торгового центра EuroHome, загадочным образом сгоревшего в 2020 году. Сам Тельман Мехтиев отрицал эти обвинения, утверждая, что не имеет отношения ни к какому-либо бизнесу, ни к упомянутому торговому центру.

И вот в последние дни имя Тельмана Мехтиева появилось в прессе вновь — теперь уже среди лиц, которые, как предполагается, могут быть арестованы в рамках так называемого «дела Рамиза Мехтиева».

Редакция haqqin.az будет держать своих читателей в курсе дальнейшего развития событий.

А ведь забыли главного Мехтиева
А ведь забыли главного Мехтиева наше поле зрения
02:46 677
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет главная тема
30 ноября 2025, 22:15 3283
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17 734
«Продуктивные» переговоры США и Украины. Но «еще много работы»
«Продуктивные» переговоры США и Украины. Но «еще много работы» обновлено 01:59
01:59 9016
Весь Лондон в поддержку палестинского террориста
Весь Лондон в поддержку палестинского террориста объектив haqqin.az
02:06 800
«Есть шанс на сделку»: Трамп о переговорах с Украиной
«Есть шанс на сделку»: Трамп о переговорах с Украиной
02:06 565
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан горячая тема
30 ноября 2025, 23:10 3334
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Джамиля Гасанлы после допроса освободили обновлено 20:35
30 ноября 2025, 20:35 8543
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
30 ноября 2025, 13:46 8045
Трамп хочет арестовать облако
Трамп хочет арестовать облако наш комментарий
30 ноября 2025, 22:07 2053
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой объектив haqqin.az
30 ноября 2025, 21:48 2893

ЭТО ВАЖНО

А ведь забыли главного Мехтиева
А ведь забыли главного Мехтиева наше поле зрения
02:46 677
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет главная тема
30 ноября 2025, 22:15 3283
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17 734
«Продуктивные» переговоры США и Украины. Но «еще много работы»
«Продуктивные» переговоры США и Украины. Но «еще много работы» обновлено 01:59
01:59 9016
Весь Лондон в поддержку палестинского террориста
Весь Лондон в поддержку палестинского террориста объектив haqqin.az
02:06 800
«Есть шанс на сделку»: Трамп о переговорах с Украиной
«Есть шанс на сделку»: Трамп о переговорах с Украиной
02:06 565
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан горячая тема
30 ноября 2025, 23:10 3334
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Джамиля Гасанлы после допроса освободили обновлено 20:35
30 ноября 2025, 20:35 8543
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай!
Лондон, гуд бай! Здравствуй, Дубай! новый поворот
30 ноября 2025, 13:46 8045
Трамп хочет арестовать облако
Трамп хочет арестовать облако наш комментарий
30 ноября 2025, 22:07 2053
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой
Ракета убила маму. Девушка осталась сиротой объектив haqqin.az
30 ноября 2025, 21:48 2893
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться