А ведь забыли главного Мехтиева

Дело экс-главы Администрации президента Рамиза Мехтиева стало определяющим в политической повестке страны. Некогда «всемогущий серый кардинал», игравший судьбами нескольких поколений азербайджанцев, попал в жернова cистемы, будучи объявленным государственным преступником, покусившимся на устои власти.
Под прицелом оказался не только Мехтиев. Но и его семья, а также близкие родственники, которые на протяжении полувека пользовались плодами почти неограниченной власти «серого кардинала» - событие беспрецедентное в новой истории Азербайджана.
Однако, вне объектива СМИ, остался один из главных представителей могущественной Семьи. Критики «упустили» одного из самых коррумпированных госчиновников под фамилией Мехтиев. Речь идет о генерале Тельмане Гусейнгулу оглу Мехтиеве, много лет служившем в системе таможенных органов. В азербайджанских СМИ его часто называют «племянником Рамиза Мехтиева», однако в открытых источниках нет данных о родных братьях или семье Рамиза Мехтиева, что вызывает сомнение относительно их возможного родства.
Согласно официальной биографии, Рамиз Мехтиев родился в Баку в 1938 году. По неофициальным данным, вскоре после его рождения отец Мехтиева, Энвер, был призван в армию и направлен на передовую советско-финской войны. В результате, как утверждают злые языки, которые страшнее пистолетов - Рамиз вырос в Нахчыване в другой семье, что породило предположения о наличии у него сводных или двоюродных родственников, связь с которыми нигде не задокументирована.
Что же касается Тельмана Мехтиева, то в период абсолютной власти Рамиза Энверовича он занимал высокие должности в системе таможни, а в 2021 году ему было присвоено звание генерал-майора таможенной службы. До 2022 года Тельман Мехтиев руководил Главным таможенным управлением по энергетическим ресурсам и морскому транспорту Государственного таможенного комитета Азербайджана — то есть, одним из ключевых подразделений, контролировавших морские грузы, включая операции, связанные с торговлей нефтью. Сослуживцы, как и критики, отзывались о Тельмане Мехтиеве как о наиболее жестоком и коррумпированном следователе, которому поручались самые «особо важные дела». Порой, Тельман, минуя свое непосредственное начальство, получал приказы от своего всемогущего родственника, возбуждая уголовные дела и расправляясь с неугодными всесильному Мехтиеву бизнесменами.
В январе 2022 года Тельман Мехтиев был освобожден от этой должности решением тогдашнего председателя Государственного таможенного комитета Сафара Мехтиева (с которым он не состоит в родстве) и назначен начальником Западного главного таможенного управления.
А спустя несколько дней после его назначения Рамиз Мехтиев под давлением научной общественности и на фоне громких скандалов подал в отставку с поста президента Национальной академии наук.
Важно уточнить, что Западное главное таможенное управление контролирует стратегические посты на азербайджано-грузинской границе, через которые проходит значительная часть транзитных грузов, следующих через территорию Азербайджана. Но Тельман Мехтиев занимал эту должность недолго. Спустя несколько месяцев после его назначения Сафар Мехтиев был отправлен в отставку, а в январе 2023 года Тельман Мехтиев подал заявление об уходе на пенсию «в связи с достижением пенсионного возраста». Работать без крыши – дело неудобное и неблагородное. Пробил час, надо было уйти незаметно, не хлопнув за собой дверью.
В азербайджанских СМИ неоднократно появлялись утверждения, что, работая в таможенной системе, Тельман Мехтиев создал собственный бизнес и являлся фактическим владельцем торгового центра EuroHome, загадочным образом сгоревшего в 2020 году. Сам Тельман Мехтиев отрицал эти обвинения, утверждая, что не имеет отношения ни к какому-либо бизнесу, ни к упомянутому торговому центру.
И вот в последние дни имя Тельмана Мехтиева появилось в прессе вновь — теперь уже среди лиц, которые, как предполагается, могут быть арестованы в рамках так называемого «дела Рамиза Мехтиева».
Редакция haqqin.az будет держать своих читателей в курсе дальнейшего развития событий.