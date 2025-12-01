Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?

В российской дипломатической практике не часто появляются сообщения, привлекающие такое пристальное внимание, как пресс-релиз МИД России о том, что 27 ноября российский посол в Израиле Анатолий Викторов провёл рабочую встречу с послом Азербайджана в еврейском государстве Мухтаром Мамедовым. Согласно официальному сообщению, беседа была посвящена ключевым международным и региональным вопросам с акцентом на развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и динамику событий в Сирии. Стороны условились продолжить консультации. МИД Азербайджана пока воздерживается от публичных комментариев. Однако с высокой долей вероятности можно утверждать, что инициатива исходила от российской стороны и была связана с возрастающей ролью Азербайджана в ближневосточной дипломатии, где Баку сегодня рассматривается как самостоятельный фактор с постоянно наращиваемым политическим капиталом.

Роль Азербайджана усилилась после вовлечения Баку в мирную инициативу президента США Дональда Трампа по сектору Газы. Президент Ильхам Алиев получил приглашение на саммит в Шарм-эш-Шейхе с участием Трампа, где обсуждались параметры послевоенного урегулирования. Кроме того, Азербайджан рассматривался среди стран, которым предлагалось внести вклад в формирование многонациональной миссии безопасности на переходный период в Газе. Эта идея получила институциональное оформление 17 ноября, когда Совет Безопасности ООН принял резолюцию, поддержавшую план Трампа и определившую мандат международного контингента, которому предстояло обеспечить разоружение ХАМАС и демонтаж его инфраструктуры. Однако после голосования стало ясно, что Азербайджан, как и другие потенциальные участники, отказался направлять свой воинский контингент, поскольку отказ руководства ХАМАС от разоружения делал вооруженное столкновение неизбежным. В итоге план фактически застопорился, а Израиль уже уведомил международных партнёров о готовности к новым операциям против группировки. На этом фоне закономерно возникает вопрос о позиции России в отношении ближневосточной инициативы Трампа. Согласно опубликованной стенограмме бесед спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с российскими представителями Кириллом Дмитриевым и Юрием Ушаковым, Москва формально выражала поддержку американскому плану, стремясь укрепить благосклонность Трампа по украинскому досье. В реальности же позиция Кремля была противоположной: успешная реализация инициативы по Газе объективно сокращала бы пространство российского влияния в регионе, превращая проект в нежелательный для Москвы прецедент. Это расхождение отражено и в публичных заявлениях. 27 ноября представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала план Трампа, выразив опасения, что инициатива может стать прикрытием для «неконтролируемых экспериментов» на оккупированной палестинской территории. Захарова подчеркнула, что Россия и Китай воздержались при голосовании, указав на отсутствие механизмов международного контроля, игнорирование формулы двух государств для двух народов и исключение из будущей структуры управления Газой Палестинской национальной администрации. По её словам, документ не закрепляет обязательств Израиля как оккупирующей стороны и выводит ключевые вопросы урегулирования за рамки международного права.