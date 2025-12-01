USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Новость дня
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

НАТО готовит превентивный удар по России?

10:12 1512

НАТО рассматривает возможность упреждающего удара против России в ответ на гибридные атаки, заявил Financial Times глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

«Мы думаем о том, чтобы действовать более агрессивно и упреждающе вместо того, чтобы реагировать», — сказал Драгоне.

Некоторые дипломаты, особенно из стран Восточной Европы, призывают альянс перестать просто реагировать и нанести ответный удар, пишет FT.

По словам адмирала, превентивный удар можно считать оборонительным действием.

«Однако это выходит за рамки нашего обычного образа мышления и поведения», — отметил он. «Возможно, стоит действовать более агрессивно, чем наш оппонент. Вопросы в правовой базе, в юрисдикции: кто будет этим заниматься?» — добавил, однако, он.

Газета упоминает миссию НАТО Baltic Sentry по патрулированию Балтийского моря, которая позволила предотвратить повторение инцидентов с повреждением подводных кабелей. «С самого начала операции Baltic Sentry ничего не произошло. Значит, это сдерживание работает», — считает Драгоне.

Однако он признал, что одна из проблем заключается в том, что страны НАТО имеют «гораздо больше ограничений, чем наши оппоненты, из-за этики, из-за права, из-за юрисдикции».

Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос
03:01 5771
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан горячая тема; все еще актуально
30 ноября 2025, 23:10 6370
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
10:43 714
Счетная палата проверяет Минкульт
Счетная палата проверяет Минкульт
10:36 797
США предложили Украине забыть о НАТО
США предложили Украине забыть о НАТО
10:30 971
Украинцы ударили по Дагестану
Украинцы ударили по Дагестану видео
10:15 1956
НАТО готовит превентивный удар по России?
НАТО готовит превентивный удар по России?
10:12 1513
А ведь забыли главного Мехтиева
А ведь забыли главного Мехтиева наше поле зрения
02:46 8087
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет главная тема
30 ноября 2025, 22:15 5195
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17 5005
«Продуктивные» переговоры США и Украины. Но «еще много работы»
«Продуктивные» переговоры США и Украины. Но «еще много работы» обновлено 01:59
01:59 11074

ЭТО ВАЖНО

Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос
03:01 5771
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан горячая тема; все еще актуально
30 ноября 2025, 23:10 6370
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
10:43 714
Счетная палата проверяет Минкульт
Счетная палата проверяет Минкульт
10:36 797
США предложили Украине забыть о НАТО
США предложили Украине забыть о НАТО
10:30 971
Украинцы ударили по Дагестану
Украинцы ударили по Дагестану видео
10:15 1956
НАТО готовит превентивный удар по России?
НАТО готовит превентивный удар по России?
10:12 1513
А ведь забыли главного Мехтиева
А ведь забыли главного Мехтиева наше поле зрения
02:46 8087
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет главная тема
30 ноября 2025, 22:15 5195
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17 5005
«Продуктивные» переговоры США и Украины. Но «еще много работы»
«Продуктивные» переговоры США и Украины. Но «еще много работы» обновлено 01:59
01:59 11074
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться