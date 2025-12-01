Оружейные бароны набивают карманы

USD 1.7000
В 2024 году доходы 100 крупнейших в мире производителей вооружений составили рекордные $679 млрд. Об этом в очередном докладе о мировой торговле оружием сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

В докладе отмечается, что на фоне боевых действий в Украине и в секторе Газа государства стремятся к расширению и быстрой модернизации своих арсеналов. В связи с этим резко увеличились глобальные доходы оружейных компаний. Так, в прошлом году доходы от продажи оружия достигли наивысшего уровня из когда-либо зафиксированных SIPRI, увеличившись на 5,9% и составив $679 млрд.

В частности, совокупная выручка от продажи оружия крупнейшими компаниями США выросла на 3,8%, достигнув $334 млрд. Доходы от продажи вооружений увеличили 30 из 39 представленных в рейтинге американских производителей. Из 26 европейских оружейных компаний, входящих в топ-100, 23 увеличили свои показатели. Их совокупные доходы увеличились на 13%, составив $151 млрд. Российские компании «Ростех» и «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), несмотря на международные санкции, приведшие к дефициту комплектующих, увеличили выручку от продаж на 23%, до $31,2 млрд. 

Эксперты SIPRI отметили, что внутренний спрос смог компенсировать потерю доходов из-за падения военного экспорта. 

