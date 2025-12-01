USD 1.7000
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

США предложили Украине забыть о НАТО

10:30

Представители США и Украины на переговорах во Флориде обсудили сценарий, при котором Украина фактически лишится возможности присоединиться к НАТО, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Отказ Украины от вступления в альянс — один из наиболее «проблемных аспектов» первоначального мирного предложения США из 28 пунктов, отмечает CNN.

По словам источника, один из возможных сценариев предусматривает, что Украина де-факто не сможет присоединиться к НАТО по договоренности, которую будет необходимо согласовать непосредственно членам НАТО и российской стороне.

Собеседник CNN подчеркнул, что Украину не будут заставлять отказываться от стремления стать членом НАТО «официально, в юридическом смысле». «Но если США захотят договориться о чем-то с Россией в двустороннем порядке или если Россия захочет получить от НАТО какие-то многосторонние гарантии, Украина не будет вовлечена в этот процесс», — пояснил источник.

Окончательное решение по этому «деликатному компромиссу» остается за президентом Украины Владимиром Зеленским, подчеркнул источник. При этом CNN не исключает, что такое условие мирного соглашения не поддержат остальные члены альянса. Власти США ранее неоднократно отвергали эту идею.

Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
03:01
03:01
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан
30 ноября 2025, 23:10
30 ноября 2025, 23:10
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
10:43
10:43
Счетная палата проверяет Минкульт
10:36
10:36
США предложили Украине забыть о НАТО
10:30
10:30
Украинцы ударили по Дагестану
10:15
10:15
НАТО готовит превентивный удар по России?
10:12
10:12
А ведь забыли главного Мехтиева
02:46
02:46
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет
30 ноября 2025, 22:15
30 ноября 2025, 22:15
Оказывается, кокаиновый переворот
02:17
02:17
«Продуктивные» переговоры США и Украины. Но «еще много работы»
01:59
01:59

