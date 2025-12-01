«Шахеды» атаковали украинский Николаев

Утром 1 декабря российские войска атаковали украинский город Николаев беспилотниками типа «Шахед». В результате обстрела загорелась кровля многоэтажки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОГА Николаевской области Виталия Кима в Telegram.

«В результате утренней атаки «Шахедов» на город возник пожар кровли многоэтажки. Все службы работают», - сообщил начальник ОГА.

Отметим, что общественное телевидение Украины «Суспильне» сообщало в 7:12 (9:12 по бакинскому времени) о взрывах в городе.

Ким также напомнил о вчерашней атаке на Николаев «Шахедами» - было повреждено девять грузовиков, два трактора, два легковых автомобиля, комбайн и окна дачного дома. Также возник пожар складских помещений, который оперативно ликвидировали спасатели. Пострадавших не оказалось.

Что касается Николаевского района, российские ВС трижды атаковал FPV-дронами Очаковскую громаду (общину – ред.). Также РФ нанесла артиллерийский удар по Куцурубской громаде. Пострадавших также не было.