USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Новость дня
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

«Шахеды» атаковали украинский Николаев

10:34 354

Утром 1 декабря российские войска атаковали украинский город Николаев беспилотниками типа «Шахед». В результате обстрела загорелась кровля многоэтажки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОГА Николаевской области Виталия Кима в Telegram.

«В результате утренней атаки «Шахедов» на город возник пожар кровли многоэтажки. Все службы работают», - сообщил начальник ОГА.

Отметим, что общественное телевидение Украины «Суспильне» сообщало в 7:12 (9:12 по бакинскому времени) о взрывах в городе.

Ким также напомнил о вчерашней атаке на Николаев «Шахедами» - было повреждено девять грузовиков, два трактора, два легковых автомобиля, комбайн и окна дачного дома. Также возник пожар складских помещений, который оперативно ликвидировали спасатели. Пострадавших не оказалось.

Что касается Николаевского района, российские ВС трижды атаковал FPV-дронами Очаковскую громаду (общину – ред.). Также РФ нанесла артиллерийский удар по Куцурубской громаде. Пострадавших также не было.

Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос
03:01 5777
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан горячая тема; все еще актуально
30 ноября 2025, 23:10 6374
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
10:43 721
Счетная палата проверяет Минкульт
Счетная палата проверяет Минкульт
10:36 801
США предложили Украине забыть о НАТО
США предложили Украине забыть о НАТО
10:30 974
Украинцы ударили по Дагестану
Украинцы ударили по Дагестану видео
10:15 1966
НАТО готовит превентивный удар по России?
НАТО готовит превентивный удар по России?
10:12 1519
А ведь забыли главного Мехтиева
А ведь забыли главного Мехтиева наше поле зрения
02:46 8096
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет главная тема
30 ноября 2025, 22:15 5196
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17 5010
«Продуктивные» переговоры США и Украины. Но «еще много работы»
«Продуктивные» переговоры США и Украины. Но «еще много работы» обновлено 01:59
01:59 11076

ЭТО ВАЖНО

Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос
03:01 5777
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан горячая тема; все еще актуально
30 ноября 2025, 23:10 6374
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
10:43 721
Счетная палата проверяет Минкульт
Счетная палата проверяет Минкульт
10:36 801
США предложили Украине забыть о НАТО
США предложили Украине забыть о НАТО
10:30 974
Украинцы ударили по Дагестану
Украинцы ударили по Дагестану видео
10:15 1966
НАТО готовит превентивный удар по России?
НАТО готовит превентивный удар по России?
10:12 1519
А ведь забыли главного Мехтиева
А ведь забыли главного Мехтиева наше поле зрения
02:46 8096
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет главная тема
30 ноября 2025, 22:15 5196
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17 5010
«Продуктивные» переговоры США и Украины. Но «еще много работы»
«Продуктивные» переговоры США и Украины. Но «еще много работы» обновлено 01:59
01:59 11076
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться