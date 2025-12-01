USD 1.7000
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией

Индия планирует начать переговоры о покупке российских истребителей и системы противоракетной обороны во время визита президента РФ Владимира Путина, несмотря на то, что администрация президента США Дональда Трампа стремится сократить торговые связи между двумя странами.

По данным источников Bloomberg, в рамках соглашения о стратегическом партнерстве планируется обсудить закупки истребителей Су-57 и усовершенствованной версии системы противоракетной обороны С-500.

В последнее время Индия снизила свою чрезмерную зависимость от российского оружия, приобретая больше вооружений у США и европейских стран. Однако, согласно отчету Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIRPI), Москва остается крупнейшим поставщиком военной техники в Индию.

Министр обороны Индии Раджеш Кумар Сингх заявил в пятницу, что оборонное сотрудничество Индии с Россией имеет давнюю историю, и страна не намерена его прекращать в ближайшее время. По его словам, Индия продолжит закупать оборонное оборудование как у России, так и у США.

В Индии имеется более 200 российских истребителей и несколько батарей систем противоракетной обороны С-400. При этом, по данным источников, индийские военные испытывают нехватку истребителей и обратились к правительству с просьбой закупить больше современных истребителей российского производства, чтобы восполнить этот пробел.

Собеседники агентства отмечают, что экипажи ВВС Индии, включая пилотов, легко перейдут на российские самолеты нового поколения, а государственная компания Hindustan Aeronautics Limited способна обслуживать и ремонтировать российский авиапарк. Более того, ракеты большой дальности на самолетах Су-57, по их словам, предоставят Индии дополнительные возможности визуального наблюдения.

Однако переговоры о закупке новой российской военной техники вряд ли завершатся во время визита российского лидера Владимира Путина, отметили они.

