Трамп: «Америке беженцы не нужны»

«Надолго. Мы не хотим этих людей, у нас достаточно проблем. Знаете, почему они нам не нужны? Потому что многие из них - нехорошие [люди], им не место в нашей стране», - сказал Трамп 30 ноября, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

28 ноября Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) приостановила все процедуры по рассмотрению прошений о предоставлении иностранным гражданам убежища. В тот же день власти США приняли решение о приостановке выдачи виз гражданам Афганистана. Перед этим Трамп заявил, что его администрация планирует выдворять прибывших в страну просителей убежища и приостановит на неопределенный срок иммиграцию людей из стран третьего мира.

Днем 26 ноября мужчина открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии рядом со сквером имени адмирала Дэвида Фаррагута в центре Вашингтона. Расстояние от места происшествия до Белого дома составляет около 300 м. Сам нападавший и два нацгвардейца получили ранения и были госпитализированы. Позже одна из военнослужащих скончалась от полученных травм. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что подозреваемый прибыл в страну из Афганистана в 2021 году в рамках программы приема афганских союзников США после вывода американских войск из страны.