Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

Представители гражданского общества ознакомились с работой госслужбы

11:02 252

В Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики прошла встреча с представителями институтов гражданского общества. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Целью мероприятия было дальнейшее укрепление сотрудничества с институтами гражданского общества, действующими в сфере борьбы с коррупцией, ознакомление неправительственных организаций и представителей СМИ с работой по обеспечению прозрачности в деятельности госслужбы, нововведениями в сфере услуг, предоставляемых гражданам, и борьбой с коррупцией. 

Участникам встречи была предоставлена подробная информация о важных мерах, принимаемых для повышения прозрачности деятельности госслужбы, устранения факторов, создающих условия для коррупции, предоставления услуг гражданам в электронном виде, совершенствования нормативно-правовой базы и усиления механизмов контроля. 

Было отмечено, что в результате проделанной работы по обеспечению более гибких и прозрачных процессов управления на основе цифровых технологий граждане теперь могут удобно, быстро и безопасно получать доступ к своей военной информации через платформу mygov. 

Граждане могут ознакомиться с военной информацией как через веб-портал mygov, так и через мобильное приложение, скачивать документы в формате PDF или делиться ими в цифровом формате, не посещая сервисные центры.

На заседании состоялись обсуждения по вышеуказанным вопросам, а также были заслушаны предложения представителей институтов гражданского общества.

