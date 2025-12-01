USD 1.7000
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

Ермак встречался с Зеленским после увольнения

В субботу, 29 ноября, на следующий день после увольнения, экс-глава ОП Андрей Ермак снова заходил на Банковую, чтобы поговорить с президентом Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина.

По словам собеседников издания, отставка стала сильным ударом для экс-главы ОП, между Ермаком и Зеленским состоялся сложный разговор, однако без криков, о которых сообщалось в медиа.

«Когда решение было принято, Ермак сразу написал заявление об отставке, быстро собрал вещи. На второй день снова зашел на Банковую, но уже просто поговорить - все-таки его с Зеленским связывает долгий путь вместе», - говорится в материале.

«Последней каплей (для увольнения Ермака, - ред.) стало то, что нужны изменения и не надо закапываться дальше. И речь идет не только о скандале («Миндич-гейт», - ред.), но и об отношениях внутри команды, все значительно шире», - сказал информированный источник РБК-Украина.

Напомним, утром в пятницу, 28 ноября, детективы НАБУ и прокуроры САП пришли с обысками к руководителю ОП Андрею Ермаку. Через некоторое время Ермак подтвердил обыски, заявив, что сотрудничает со следствием, а его адвокаты находятся в контакте с правоохранителями.

По данным, эти действия могут касаться расследования под кодовым названием «Мидас" - крупной коррупционной схемы в энергетике. Как известно, в нем фигурируют совладелец Квартала-95 Тимур Миндич и некоторые другие высшие должностные лица Украины.

Политические деятели и СМИ имеют предположения, кто может быть причастен к указам от человека с псевдонимом «Али-Баба», который координирует атаки на НАБУ и САП. Есть мнения, что речь на «пленках Миндича» шла о Ермаке.

После обысков, состоявшихся ближе к вечеру, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак написал заявление об отставке. Через некоторое время стало известно, что глава государства подписал указ об увольнении главы ОП.

В ночь на 29 ноября в издании The New York Post появилась информация, что Ермак принял решение уйти на фронт.

Кроме того, в тот же день бывший глава ОП дал комментарий изданию Financial Times. Там он отметил, что не держит зла на Зеленского, добавив, что тот был его другом как до этой работы, так останется им и после нее.

Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос
03:01 5786
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан горячая тема; все еще актуально
30 ноября 2025, 23:10 6381
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
10:43 727
Счетная палата проверяет Минкульт
Счетная палата проверяет Минкульт
10:36 807
США предложили Украине забыть о НАТО
США предложили Украине забыть о НАТО
10:30 978
Украинцы ударили по Дагестану
Украинцы ударили по Дагестану видео
10:15 1975
НАТО готовит превентивный удар по России?
НАТО готовит превентивный удар по России?
10:12 1522
А ведь забыли главного Мехтиева
А ведь забыли главного Мехтиева наше поле зрения
02:46 8104
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет главная тема
30 ноября 2025, 22:15 5199
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17 5014
«Продуктивные» переговоры США и Украины. Но «еще много работы»
«Продуктивные» переговоры США и Украины. Но «еще много работы» обновлено 01:59
01:59 11077

