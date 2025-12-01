Духовная школа может примирить Турцию и Грецию

USD 1.7000
Посол США в Анкаре Том Баррак заявил, что открытие недействующего среднеспециального учебного заведения Константинопольской православной церкви (расположено на территории Свято-Троицкого мужского монастыря на вершине холма Надежды (Ümit Tepesi) острова Хейбелиада, в Турции) может стать важным шагом в направлении нормализации отношений между Афинами и Анкарой.

Об этом посол заявил греческой газете Kathimerini. Отмечается, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности открыть эту школу после просьбы американского президента Дональда Трампа во время визита в США.

Баррак также заявил, что США могут стать мостом между Турцией и Грецией для улучшения их отношений. Он подчеркнул, что исторические споры между двумя странами бессмысленны и пришло время для нового сотрудничества. Баррак также отметил важность решения кипрской проблемы для стабильности в регионе.

Халкинская богословская школа, основанная в 1844 году, была главным учебным заведением Константинопольского патриархата для подготовки православного духовенства. В 1971 году Турция приняла решение о государственном контроле над всеми частными учебными заведениями. Патриархат отказался подчиняться этому решению, и в результате богословское образование в этой школе было отменено. Учреждение продолжила работу без религиозного образования, но спустя год по решению Патриархата была полностью закрыта.

