USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Новость дня
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

Спутник показал последствия падения ракеты на полигоне Ясный

фото
11:08 642

Спутниковые снимки, сделанные на следующий день после неудачного испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты на полигоне Ясный в Оренбургской области, зафиксировали последствия падения МБР. На изображениях видны крупная воронка, образовавшаяся в результате удара ракеты о землю, следы выгоревшей травы, а также отдельная воронка от обломков.

Кроме того, на дороге, ведущей к стартовой площадке, заметно скопление примерно из 20 единиц техники, среди которых грузовые автомобили Урал-4320 и радиорелейная станция Р-419Л.

Ранее местные жители сообщали о громком хлопке, после которого в небе появилось облако фиолетового дыма. По предварительным данным, причиной инцидента стала авария при запуске — ракета разрушилась в воздухе. В Единой дежурно-диспетчерской службе отмечали, что угрозы для населения нет и эвакуация не требуется, а за дополнительной информацией рекомендовали обращаться в Министерство обороны.

Официальных заявлений по поводу происшествия федеральные структуры пока не делали. Ясный является одним из немногих объектов в России, где размещена база стратегических ракетных войск, способная осуществлять пуски ракет большой дальности.

Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос
03:01 5787
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан горячая тема; все еще актуально
30 ноября 2025, 23:10 6382
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
10:43 729
Счетная палата проверяет Минкульт
Счетная палата проверяет Минкульт
10:36 809
США предложили Украине забыть о НАТО
США предложили Украине забыть о НАТО
10:30 979
Украинцы ударили по Дагестану
Украинцы ударили по Дагестану видео
10:15 1979
НАТО готовит превентивный удар по России?
НАТО готовит превентивный удар по России?
10:12 1524
А ведь забыли главного Мехтиева
А ведь забыли главного Мехтиева наше поле зрения
02:46 8109
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет главная тема
30 ноября 2025, 22:15 5199
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17 5016
«Продуктивные» переговоры США и Украины. Но «еще много работы»
«Продуктивные» переговоры США и Украины. Но «еще много работы» обновлено 01:59
01:59 11077

ЭТО ВАЖНО

Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос
03:01 5787
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан горячая тема; все еще актуально
30 ноября 2025, 23:10 6382
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
10:43 729
Счетная палата проверяет Минкульт
Счетная палата проверяет Минкульт
10:36 809
США предложили Украине забыть о НАТО
США предложили Украине забыть о НАТО
10:30 979
Украинцы ударили по Дагестану
Украинцы ударили по Дагестану видео
10:15 1979
НАТО готовит превентивный удар по России?
НАТО готовит превентивный удар по России?
10:12 1524
А ведь забыли главного Мехтиева
А ведь забыли главного Мехтиева наше поле зрения
02:46 8109
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет главная тема
30 ноября 2025, 22:15 5199
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17 5016
«Продуктивные» переговоры США и Украины. Но «еще много работы»
«Продуктивные» переговоры США и Украины. Но «еще много работы» обновлено 01:59
01:59 11077
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться