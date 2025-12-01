Спутник показал последствия падения ракеты на полигоне Ясный

Спутниковые снимки, сделанные на следующий день после неудачного испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты на полигоне Ясный в Оренбургской области, зафиксировали последствия падения МБР. На изображениях видны крупная воронка, образовавшаяся в результате удара ракеты о землю, следы выгоревшей травы, а также отдельная воронка от обломков.

Кроме того, на дороге, ведущей к стартовой площадке, заметно скопление примерно из 20 единиц техники, среди которых грузовые автомобили Урал-4320 и радиорелейная станция Р-419Л.

Ранее местные жители сообщали о громком хлопке, после которого в небе появилось облако фиолетового дыма. По предварительным данным, причиной инцидента стала авария при запуске — ракета разрушилась в воздухе. В Единой дежурно-диспетчерской службе отмечали, что угрозы для населения нет и эвакуация не требуется, а за дополнительной информацией рекомендовали обращаться в Министерство обороны.

Официальных заявлений по поводу происшествия федеральные структуры пока не делали. Ясный является одним из немногих объектов в России, где размещена база стратегических ракетных войск, способная осуществлять пуски ракет большой дальности.