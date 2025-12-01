USD 1.7000
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

Российским миллиардерам санкции не помеха

11:11

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось с начала года на $18,1 млрд. Это следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

Акционер крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест» Алишер Усманов с начала года заработал $5,32 млрд, его состояние достигло $18,5 млрд, а состояние основателя Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова возросло на $4,43 млрд, до $7,56 млрд.

В то же время сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров с начала года заработал $2,44 млрд, его состояние составило $13,4 млрд, а основательница Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким заработала $654 млн, ее состояние увеличилось до $8,03 млрд.

Наибольшие убытки понес председатель совета директоров Новолипецкий металлургический комбинат Владимир Лисин - его состояние уменьшилось на $3,07 млрд, до $22,8 млрд.

Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
03:01
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан
30 ноября 2025, 23:10
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
10:43
Счетная палата проверяет Минкульт
Счетная палата проверяет Минкульт
10:36
США предложили Украине забыть о НАТО
США предложили Украине забыть о НАТО
10:30
Украинцы ударили по Дагестану
Украинцы ударили по Дагестану
10:15
НАТО готовит превентивный удар по России?
НАТО готовит превентивный удар по России?
10:12
А ведь забыли главного Мехтиева
А ведь забыли главного Мехтиева
02:46
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет
Все предъявляют ультиматум государству, которого нет
30 ноября 2025, 22:15
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот
02:17
«Продуктивные» переговоры США и Украины. Но «еще много работы»
«Продуктивные» переговоры США и Украины. Но «еще много работы»
01:59

