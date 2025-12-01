USD 1.7000
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

До первого тиража лотереи «Золотой выбор» от Банк Республика остался 1 месяц!

11:22 156

Банк Республика в Новый год подарит своим клиентам автомобиль и золотой слиток!

Хотите встретить Новый год за рулем новенького BYD Destroyer?

А как насчет золотого слитка? В этом году ваши мечты могут стать реальностью!

Спешите оформит ломбардный кредит на выгодных условиях в Банке Республика, станьте участником лотереи «Золотой выбор» и получите шанс выиграть один из ценных призов! До первого розыгрыша остался всего один месяц.

Согласно условиям лотереи, состоящей из 2 тиражей, клиенты, оформившие в Банке Республика кредит на сумму от 500 AZN и выше, получат возможность выиграть 2 автомобиля BYD Destroyer, 24 золотых слитка весом 5 г (999,99 пробы), 10 золотых слитков весом 10 г (999,99 пробы) и 4 золотых слитка весом 20 г (999,99 пробы).

Следует отметить, что автомобили предоставлены компанией Group Motors – официальным дилером BYD в Азербайджане.

Основные условия лотереи:

• В лотерее могут принять участие клиенты, оформившие ломбардный кредит в Банке Республика в период с 01.10.2025 по 01.05.2026 и имеющие активный кредит в данный период.

• Каждый кредит в размере 500 AZN приравнивается к одному шансу на участие.

• Лотерея проводится в два тиража, а имена победителей будут определены 10.01.2026 и 15.05.2026 в головном офисе Банка по адресу: г. Баку, ул. Хагани, 21, посредством специальной компьютерной программы случайного выбора и в присутствии членов тиражной комиссии.

• Всего в рамках лотереи будет разыграно 40 призов.

• Для участия в первом тираже кредит должен оставаться активным до 31.12.2025, для второго тиража — до 01.05.2026.

• В каждом тираже один участник может быть признан победителем только один раз, независимо от количества имеющихся у него шансов.

• Полученные в первом тираже шансы сохраняют силу и во втором тираже.

•  В течение периода проведения лотереи у участника не должно быть просроченной задолженности по активным ломбардным кредитам свыше 10 календарных дней.

• Сотрудники Банка Республика, а также связанные с ними лица не допускаются к участию в лотерее.

Подробную информацию о лотерее можно получить на официальной странице Банка.

Если вы хотите оформить кредит на выгодных условиях и при этом получить возможность выиграть автомобиль и золотые слитки – сделайте правильный выбор с Банком Республика и станьте победителем!

Для получения дополнительной информации:

Веб-сайт: www.bankrespublika.az 

Центр поддержки клиентов: 144

ЭТО ВАЖНО

