Обнародована статистика по ВИЧ в Азербайджане

С 1987 года, когда в Азербайджане был выявлен первый случай заражения ВИЧ, до конца третьего квартала этого года в Республиканском центре по борьбе со СПИДом на учете состоят 11 260 граждан.

Об этом сообщил директор центра Фамил Мамедов. По его словам, 70% инфицированных — мужчины, 30% — женщины.

Мамедов отметил, что ВИЧ-инфекция проходит четыре стадии. На раннем этапе могут появляться слабость, быстрая утомляемость, увеличение лимфоузлов и периодическое повышение температуры. На более поздних стадиях возникают серьезные осложнения — грибковые инфекции, симптомы, похожие на туберкулез, и злокачественные опухоли.

СПИД — это последняя стадия ВИЧ-инфекции. В этот период иммунная система сильно ослабевает, и у человека развиваются тяжёлые заболевания, такие как туберкулёз, поражения нервной системы, проблемы с желудочно-кишечным трактом и онкологические болезни.