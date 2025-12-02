Путь в Силиконовую долину: Plug and Play открывает двери для азербайджанских стартапов

Агентство инноваций и цифрового развития (İRİA) начинает сотрудничество с международной инновационной платформой Plug and Play, которая вносит значительный вклад в развитие инновационной деятельности во многих странах мира.

В рамках партнерства предусматривается создание возможностей для выхода стартапов на глобальные рынки, участия в акселерационных программах, получения менторской поддержки от ведущих компаний, а также установления контактов с международными инвесторами, включая сеть Силиконовой долины. В целом проект направлен на укрепление глобальных связей инновационной экосистемы Азербайджана.

Так, в рамках сотрудничества с Plug and Play будут реализованы проекты по двум направлениям. Первое — создание платформы, где стартапы смогут предлагать технологические решения для конкретных отраслей. Второе — запуск гибридной программы, которая завершится саммитом Plug and Play в Силиконовой долине.

Глава Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Фарид Османов отметил, что данное сотрудничество откроет новые перспективы для экосистемы:

«Партнерство İRİA с Plug and Play позволит азербайджанским стартапам получить более широкий доступ к возможностям глобальной инновационной экосистемы, а также к сети инвесторов, программам акселерации и менторской поддержке».

Следует отметить, что Plug and Play функционирует более чем в 60 странах мира и сотрудничает с более чем 550 партнерами из корпоративного и государственного секторов. Деятельность платформы охватывает свыше 25 отраслей промышленности.