USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.1924
Подписаться на уведомления
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Новость дня
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима

Путь в Силиконовую долину: Plug and Play открывает двери для азербайджанских стартапов

02:25 331

Агентство инноваций и цифрового развития (İRİA) начинает сотрудничество с международной инновационной платформой Plug and Play, которая вносит значительный вклад в развитие инновационной деятельности во многих странах мира.

В рамках партнерства предусматривается создание возможностей для выхода стартапов на глобальные рынки, участия в акселерационных программах, получения менторской поддержки от ведущих компаний, а также установления контактов с международными инвесторами, включая сеть Силиконовой долины. В целом проект направлен на укрепление глобальных связей инновационной экосистемы Азербайджана.

Так, в рамках сотрудничества с Plug and Play будут реализованы проекты по двум направлениям. Первое — создание платформы, где стартапы смогут предлагать технологические решения для конкретных отраслей. Второе — запуск гибридной программы, которая завершится саммитом Plug and Play в Силиконовой долине.

Глава Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Фарид Османов отметил, что данное сотрудничество откроет новые перспективы для экосистемы:

«Партнерство İRİA с Plug and Play позволит азербайджанским стартапам получить более широкий доступ к возможностям глобальной инновационной экосистемы, а также к сети инвесторов, программам акселерации и менторской поддержке».

Следует отметить, что Plug and Play функционирует более чем в 60 странах мира и сотрудничает с более чем 550 партнерами из корпоративного и государственного секторов. Деятельность платформы охватывает свыше 25 отраслей промышленности.

Жаркие споры о состоянии дорог и в Азербайджане
Жаркие споры о состоянии дорог и в Азербайджане наш обзор
03:12 48
Россия наступает, Китай в доле
Россия наступает, Китай в доле наше поле зрения
02:54 220
Турция прыгнула выше США и Израиля
Турция прыгнула выше США и Израиля новый поворот
02:16 772
Путь в Силиконовую долину: Plug and Play открывает двери для азербайджанских стартапов
Путь в Силиконовую долину: Plug and Play открывает двери для азербайджанских стартапов
02:25 332
И Израиль превращается в монархию?
И Израиль превращается в монархию? наша корреспонденция
01:58 503
Покровск пал?
Покровск пал?
00:23 2349
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима все еще актуально
1 декабря 2025, 15:35 11791
Президент Польши назвал россиян «москалями»
Президент Польши назвал россиян «москалями»
01:58 637
Путин отдал приказ армии
Путин отдал приказ армии
01:23 1761
В прекращение войны не верит никто, кроме Белого дома
В прекращение войны не верит никто, кроме Белого дома обновлено 00:05
00:05 6071
Судан предлагает России обмен
Судан предлагает России обмен
1 декабря 2025, 22:42 2680

ЭТО ВАЖНО

Жаркие споры о состоянии дорог и в Азербайджане
Жаркие споры о состоянии дорог и в Азербайджане наш обзор
03:12 48
Россия наступает, Китай в доле
Россия наступает, Китай в доле наше поле зрения
02:54 220
Турция прыгнула выше США и Израиля
Турция прыгнула выше США и Израиля новый поворот
02:16 772
Путь в Силиконовую долину: Plug and Play открывает двери для азербайджанских стартапов
Путь в Силиконовую долину: Plug and Play открывает двери для азербайджанских стартапов
02:25 332
И Израиль превращается в монархию?
И Израиль превращается в монархию? наша корреспонденция
01:58 503
Покровск пал?
Покровск пал?
00:23 2349
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима все еще актуально
1 декабря 2025, 15:35 11791
Президент Польши назвал россиян «москалями»
Президент Польши назвал россиян «москалями»
01:58 637
Путин отдал приказ армии
Путин отдал приказ армии
01:23 1761
В прекращение войны не верит никто, кроме Белого дома
В прекращение войны не верит никто, кроме Белого дома обновлено 00:05
00:05 6071
Судан предлагает России обмен
Судан предлагает России обмен
1 декабря 2025, 22:42 2680
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться