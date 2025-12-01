«Решающая неделя»: ЕС требует ясности

USD 1.7000
Глава европейской дипломатии Кая Каллас призналась, что Евросоюз не получил от США информации об итогах состоявшихся во Флориде переговоров Вашингтона и Киева, которые были посвящены поиску путей урегулирования российско-украинской войны.

«Это может быть решающая неделя для переговоров. Мы слышали, что переговоры были сложными, но продуктивными. Мы пока не знаем результатов, я буду сегодня говорить с министрами обороны и иностранных дел Украины», – сказала Каллас по прибытии на заседание министров обороны ЕС. По ее словам, ключевым вопросом встречи будет обсуждение новых мер военной поддержки Киева.

Дипломат также подчеркнула, что участие европейских представителей могло бы заметно усилить позиции украинской стороны. «Если бы они были вместе с европейцами, то однозначно были бы значительно сильнее. Но я верю, что украинцы способны постоять за себя», – сказала она.

Каллас напомнила, что Евросоюз не вмешивается во внутренние дела государств и не принимает решений относительно состава их вооруженных сил.

«Но если будут вводиться ограничения для украинской армии, которая не оккупирует никаких территорий, то давление должно оказываться и на российскую армию. Потому что российская армия – это угроза не только для европейских стран, она представляет опасность для всех соседних государств», – пояснила глава европейской дипломатии.

