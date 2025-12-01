Нидерланды выделят Украине еще 250 млн евро

Нидерланды намерены предоставить 250 млн евро на закупку вооружений для Украины в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс.

«Мы видим, что Украине крайне срочно нужны зенитные ракеты, истребители F-16, боеприпасы. И единственный способ быстро предоставить все это Украине - через PURL. Поэтому мы внесли еще 250 млн евро», - сказал он журналистам в понедельник.

Министр призвал другие страны ЕС «поступить так же».

«Я также призываю тех, кто делает недостаточно, последовать этому примеру, потому что это имеет ключевое значение для Украины и для безопасности Европы», - подчеркнул Брекелманс.

Он напомнил, что Нидерланды стали «первой страной, которая внесла вклад в PURL», профинансировав в начале осени «полный пакет в размере 500 млн евро».

«Это было сделано, конечно, и для того, чтобы побудить других поступить так же. И мы видели, что разные страны также направили значительные суммы в рамках PURL: Германия, Норвегия, Дания и другие», - отметил он.

Инициатива PURL возникла в августе 2025 года. Она представляет собой совместную программу США и НАТО, которая позволяет Украине получать необходимое вооружение, финансируемое странами НАТО. Проект подразумевает, что Украина предоставляет список приоритетных потребностей, а ее партнеры закупают эту технику и боеприпасы для ускоренной передачи Украине, прежде всего у США.