США увеличат выпуск боеприпасов

По данным издания, ведущие американские оборонные компании под давлением Пентагона и Конгресса направляют значительные средства на расширение производства, стремясь ускорить восполнение арсеналов, заметно опустевших после поставок вооружений Украине, Израилю и в другие зоны конфликтов. Как отметил один из источников, в отрасли пришли к выводу, что в последние годы объемы выпуска «находятся на катастрофически низком уровне».

Сообщается, что крупнейшие корпорации – L3 Harris, Lockheed Martin и General Dynamics – в совокупности вложили около $700 млн в развитие и производство твердотопливных ракетных двигателей. Предполагается, что к 2026 году выпуск крупных двигателей увеличится более чем в шесть раз, а менее мощных – примерно втрое.