Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

На главреда казахстанского издания завели уголовное дело

На главреда издания Orda.kz Гульнару Бажкенову завели уголовное дело об умышленном распространении заведомо ложных сведений. Об этом пишут казахстанские СМИ со ссылкой на полицию.

По месту жительства и работы Бажкеновой проводятся обыски.

Отмечается, что полиция приняла меры после публикации изданием информации о задержании сотрудника правоохранительных органов при получении взятки.

В полиции Алматы журналистам сообщили, что публикация 2024 года о задержании сотрудника полиции при получении взятки была ложной.

«Осуществляется изъятие электронных устройств и материалов для установления обстоятельств подготовки и размещения опубликованных заведомо ложных сведений и проверки их происхождения», - сообщили в департаменте полиции Алматы.

Проверки проводят и по другим фактам публикации «ложных и вводящих общественность в заблуждение сведений», добавили правоохранители.

