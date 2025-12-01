Израиль разворачивает «Железный луч»

Израиль завершил разработку передовой лазерной системы ПВО «Железный луч», первая поставка которой в армию страны намечена на декабрь 2025 года, сообщил начальник Управления оборонных исследований и разработок Минобороны Даниэль Голд.

«Ожидается, что лазерная система «Железный луч» коренным образом изменит правила ведения боевых действий на поле боя. После завершения разработки и комплексной программы испытаний, подтвердившей ее возможности, мы готовы осуществить первую ее поставку Армии обороны Израиля 30 декабря 2025 года», – сказал Голд, чьи высказывания приводит пресс-служба израильского Минобороны.

Он добавил, что Израиль «одновременно уже работает над системами нового поколения».

Голд пояснил, что в соответствии со стратегией Минобороны страна активно создает новое поколение технологических «сюрпризов» для будущих конфликтов – в космической, наступательной и оборонительной областях – и намерена вводить их в эксплуатацию по мере готовности.

Система «Железный луч» (известна также под названием «Щит света») создается для перехвата ракет сверхмалой дальности, минометных и артиллерийских снарядов с помощью лазерного луча, а также, как ожидается, сможет уничтожать малогабаритные БПЛА.