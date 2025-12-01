USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.1924
Подписаться на уведомления
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Новость дня
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

Израиль разворачивает «Железный луч»

13:43 799

Израиль завершил разработку передовой лазерной системы ПВО «Железный луч», первая поставка которой в армию страны намечена на декабрь 2025 года, сообщил начальник Управления оборонных исследований и разработок Минобороны Даниэль Голд.

«Ожидается, что лазерная система «Железный луч» коренным образом изменит правила ведения боевых действий на поле боя. После завершения разработки и комплексной программы испытаний, подтвердившей ее возможности, мы готовы осуществить первую ее поставку Армии обороны Израиля 30 декабря 2025 года», – сказал Голд, чьи высказывания приводит пресс-служба израильского Минобороны.

Он добавил, что Израиль «одновременно уже работает над системами нового поколения».

Голд пояснил, что в соответствии со стратегией Минобороны страна активно создает новое поколение технологических «сюрпризов» для будущих конфликтов – в космической, наступательной и оборонительной областях – и намерена вводить их в эксплуатацию по мере готовности.

Система «Железный луч» (известна также под названием «Щит света») создается для перехвата ракет сверхмалой дальности, минометных и артиллерийских снарядов с помощью лазерного луча, а также, как ожидается, сможет уничтожать малогабаритные БПЛА.

Баку выдвигает четыре условия Москве
Баку выдвигает четыре условия Москве
12:58 4057
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17 5843
Россия не принимает план Трампа всерьез
Россия не принимает план Трампа всерьез обновлено 14:33
14:33 3251
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка видео; обновлено 13:04
13:04 4569
Последнее предложение Трампа Мадуро
Последнее предложение Трампа Мадуро
12:59 1512
Cуд арестовал Али Керимли
Cуд арестовал Али Керимли обновлено 14:43
14:43 5349
Новые налоги ударят по бизнесу?
Новые налоги ударят по бизнесу? Экономист объяснил возможные последствия
12:54 1740
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой видео
12:18 2817
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос
03:01 6975
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан горячая тема; все еще актуально
30 ноября 2025, 23:10 6992
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
10:43 1710

ЭТО ВАЖНО

Баку выдвигает четыре условия Москве
Баку выдвигает четыре условия Москве
12:58 4057
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17 5843
Россия не принимает план Трампа всерьез
Россия не принимает план Трампа всерьез обновлено 14:33
14:33 3251
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка видео; обновлено 13:04
13:04 4569
Последнее предложение Трампа Мадуро
Последнее предложение Трампа Мадуро
12:59 1512
Cуд арестовал Али Керимли
Cуд арестовал Али Керимли обновлено 14:43
14:43 5349
Новые налоги ударят по бизнесу?
Новые налоги ударят по бизнесу? Экономист объяснил возможные последствия
12:54 1740
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой видео
12:18 2817
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос
03:01 6975
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан горячая тема; все еще актуально
30 ноября 2025, 23:10 6992
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
10:43 1710
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться