USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.1924
Подписаться на уведомления
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Новость дня
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

Выпускники «Маарифчи» приступили к работе

13:46 336

20 участников, успешно завершивших III программу стажировки студентов-выпускников «Маарифчи», обеспечены работой, сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана.

Выпускники программы приступили к работе в различных структурных подразделениях Министерства науки и образования и его подведомственных органов, региональных управлениях образования, а также в Министерстве образования Нахчыванской Автономной Республики на вспомогательных должностях.

Программа реализуется по инициативе Министерства науки и образования и организована совместно с Фондом развития образования. Целью программы является формирование кадрового потенциала в сфере науки и образования, повышение уровня знаний и навыков студентов и выпускников через практическую деятельность, освоение современных подходов в сфере образования, а также поддержка процесса реализации образовательных реформ.

В рамках I, II и III программ стажировки студентов-выпускников «Маарифчи» к работе на вспомогательных должностях приступили 44 участника.

Баку выдвигает четыре условия Москве
Баку выдвигает четыре условия Москве
12:58 4072
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17 5847
Россия не принимает план Трампа всерьез
Россия не принимает план Трампа всерьез обновлено 14:33
14:33 3260
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка видео; обновлено 13:04
13:04 4577
Последнее предложение Трампа Мадуро
Последнее предложение Трампа Мадуро
12:59 1514
Cуд арестовал Али Керимли
Cуд арестовал Али Керимли обновлено 14:43
14:43 5360
Новые налоги ударят по бизнесу?
Новые налоги ударят по бизнесу? Экономист объяснил возможные последствия
12:54 1745
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой видео
12:18 2817
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос
03:01 6977
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан горячая тема; все еще актуально
30 ноября 2025, 23:10 6995
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
10:43 1712

ЭТО ВАЖНО

Баку выдвигает четыре условия Москве
Баку выдвигает четыре условия Москве
12:58 4072
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17 5847
Россия не принимает план Трампа всерьез
Россия не принимает план Трампа всерьез обновлено 14:33
14:33 3260
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка видео; обновлено 13:04
13:04 4577
Последнее предложение Трампа Мадуро
Последнее предложение Трампа Мадуро
12:59 1514
Cуд арестовал Али Керимли
Cуд арестовал Али Керимли обновлено 14:43
14:43 5360
Новые налоги ударят по бизнесу?
Новые налоги ударят по бизнесу? Экономист объяснил возможные последствия
12:54 1745
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой видео
12:18 2817
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос
03:01 6977
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан горячая тема; все еще актуально
30 ноября 2025, 23:10 6995
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
10:43 1712
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться