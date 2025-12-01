Выпускники «Маарифчи» приступили к работе

Выпускники программы приступили к работе в различных структурных подразделениях Министерства науки и образования и его подведомственных органов, региональных управлениях образования, а также в Министерстве образования Нахчыванской Автономной Республики на вспомогательных должностях.

Программа реализуется по инициативе Министерства науки и образования и организована совместно с Фондом развития образования. Целью программы является формирование кадрового потенциала в сфере науки и образования, повышение уровня знаний и навыков студентов и выпускников через практическую деятельность, освоение современных подходов в сфере образования, а также поддержка процесса реализации образовательных реформ.

В рамках I, II и III программ стажировки студентов-выпускников «Маарифчи» к работе на вспомогательных должностях приступили 44 участника.