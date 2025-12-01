USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.1924
Подписаться на уведомления
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Новость дня
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

Фазиль Мустафа о вейпах

13:56 823

С каждым годом растет число стран, которые вводят полный запрет на электронные сигареты и вейпы. На фоне этих тенденций обсуждается вопрос: может ли Азербайджан присоединиться к этому списку? Ответ на него в интервью haqqin.az дал депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.

По словам депутата, многие государства уже принимают жесткие меры против электронной никотиновой продукции, поскольку она признана фактором риска и источником различных заболеваний.

«Раз этот вопрос изучен и проверен, мы в Азербайджане тоже должны предпринять шаги, поскольку последствия могут серьезно отразиться на здоровье граждан. Сейчас в Узбекистане также приняли подобный закон. В Азербайджане, по-моему, уже пора отойти от обсуждения того, какими путями эта продукция попадает на рынок, и подойти к вопросу с позиции здоровья граждан. Нужно принимать решительные меры», — подчеркнул Фазиль Мустафа.

Он также отметил важность экспертного мнения и роли Министерства здравоохранения. По его словам, необходимо донести до общества информацию о том, насколько вредны электронные сигареты и что их вред доказан. Лишь после этого, считает Фазиль Мустафа, можно обсуждать возможные законодательные изменения. 

Депутат отмечает, что тема крайне серьезная и требует своевременных действий. По его мнению, государство уже сейчас должно оценить потенциальные шаги в направлении ужесточения регулирования или полного запрета электронных сигарет в стране.

Баку выдвигает четыре условия Москве
Баку выдвигает четыре условия Москве
12:58 4075
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17 5848
Россия не принимает план Трампа всерьез
Россия не принимает план Трампа всерьез обновлено 14:33
14:33 3261
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка видео; обновлено 13:04
13:04 4577
Последнее предложение Трампа Мадуро
Последнее предложение Трампа Мадуро
12:59 1515
Cуд арестовал Али Керимли
Cуд арестовал Али Керимли обновлено 14:43
14:43 5364
Новые налоги ударят по бизнесу?
Новые налоги ударят по бизнесу? Экономист объяснил возможные последствия
12:54 1745
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой видео
12:18 2817
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос
03:01 6977
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан горячая тема; все еще актуально
30 ноября 2025, 23:10 6995
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
10:43 1712

ЭТО ВАЖНО

Баку выдвигает четыре условия Москве
Баку выдвигает четыре условия Москве
12:58 4075
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17 5848
Россия не принимает план Трампа всерьез
Россия не принимает план Трампа всерьез обновлено 14:33
14:33 3261
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка видео; обновлено 13:04
13:04 4577
Последнее предложение Трампа Мадуро
Последнее предложение Трампа Мадуро
12:59 1515
Cуд арестовал Али Керимли
Cуд арестовал Али Керимли обновлено 14:43
14:43 5364
Новые налоги ударят по бизнесу?
Новые налоги ударят по бизнесу? Экономист объяснил возможные последствия
12:54 1745
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой видео
12:18 2817
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос
03:01 6977
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан горячая тема; все еще актуально
30 ноября 2025, 23:10 6995
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
10:43 1712
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться