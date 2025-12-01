Фазиль Мустафа о вейпах

С каждым годом растет число стран, которые вводят полный запрет на электронные сигареты и вейпы. На фоне этих тенденций обсуждается вопрос: может ли Азербайджан присоединиться к этому списку? Ответ на него в интервью haqqin.az дал депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.

По словам депутата, многие государства уже принимают жесткие меры против электронной никотиновой продукции, поскольку она признана фактором риска и источником различных заболеваний.

«Раз этот вопрос изучен и проверен, мы в Азербайджане тоже должны предпринять шаги, поскольку последствия могут серьезно отразиться на здоровье граждан. Сейчас в Узбекистане также приняли подобный закон. В Азербайджане, по-моему, уже пора отойти от обсуждения того, какими путями эта продукция попадает на рынок, и подойти к вопросу с позиции здоровья граждан. Нужно принимать решительные меры», — подчеркнул Фазиль Мустафа.

Он также отметил важность экспертного мнения и роли Министерства здравоохранения. По его словам, необходимо донести до общества информацию о том, насколько вредны электронные сигареты и что их вред доказан. Лишь после этого, считает Фазиль Мустафа, можно обсуждать возможные законодательные изменения.

Депутат отмечает, что тема крайне серьезная и требует своевременных действий. По его мнению, государство уже сейчас должно оценить потенциальные шаги в направлении ужесточения регулирования или полного запрета электронных сигарет в стране.