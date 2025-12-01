USD 1.7000
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Новость дня
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

Горные районы Азербайджана засыплет снегом

14:04 678

2 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром не исключается моросящий дождь. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13, днем - 15-18 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70-80%.

В горных и предгорных районах Азербайджана завтра ожидаются переменные осадки, в горных районах выпадет снег, не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-5, днем - 12-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 1-6 градусов тепла.

Баку выдвигает четыре условия Москве
Баку выдвигает четыре условия Москве
12:58 4076
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17 5848
Россия не принимает план Трампа всерьез
Россия не принимает план Трампа всерьез обновлено 14:33
14:33 3262
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка видео; обновлено 13:04
13:04 4578
Последнее предложение Трампа Мадуро
Последнее предложение Трампа Мадуро
12:59 1517
Cуд арестовал Али Керимли
Cуд арестовал Али Керимли обновлено 14:43
14:43 5366
Новые налоги ударят по бизнесу?
Новые налоги ударят по бизнесу? Экономист объяснил возможные последствия
12:54 1746
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой видео
12:18 2817
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос
03:01 6977
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан горячая тема; все еще актуально
30 ноября 2025, 23:10 6996
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
10:43 1713

