Стрелок из Кутаиси пытался сбежать в Турцию

14:09 579

Полиция Имерети задержала ранее судимого жителя Кутаиси по обвинению в попытке умышленного убийства двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Следствие установило, что ночью 30 ноября обвиняемый несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия у одного из зданий на улице Гамсахурдия в Кутаиси, в результате чего трое человек получили ранения. После инцидента преступник скрылся.

Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение сотрудниками скорой помощи, однако один из них скончался от полученных травм.

В ходе оперативно-следственных мероприятий подозреваемый был задержан на погранично-пропускном пункте «Сарпи» на грузино-турецкой границе.

