Джамиля Гасанлы после допроса освободили

Министр энергетики запускает кампанию «Выключи и выиграй!»

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети X сделал интересную публикацию, посвященную энергоэффективности. 

В видеообращении министр подчеркнул важность рационального использования энергии и объявил о запуске просветительской кампании «Выключи и выиграй!», реализуемой в рамках мероприятий Министерства энергетики.

В обращении акцентируется необходимость превращать бережное отношение к энергии в ежедневную привычку с помощью простых шагов: отключать приборы от сети после использования, гасить свет в пустых помещениях и днем, применять «зеленые» и эффективные технологии, а также отказываться от расточительных привычек.

«Давайте все присоединимся к этой инициативе и вместе воспользуемся нашим самым большим источником энергии - энергоэффективностью!» - отметил министр в своем призыве.

Баку выдвигает четыре условия Москве
Баку выдвигает четыре условия Москве
12:58 4078
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17 5849
Россия не принимает план Трампа всерьез
Россия не принимает план Трампа всерьез обновлено 14:33
14:33 3267
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка видео; обновлено 13:04
13:04 4580
Последнее предложение Трампа Мадуро
Последнее предложение Трампа Мадуро
12:59 1518
Cуд арестовал Али Керимли
Cуд арестовал Али Керимли обновлено 14:43
14:43 5372
Новые налоги ударят по бизнесу?
Новые налоги ударят по бизнесу? Экономист объяснил возможные последствия
12:54 1747
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой видео
12:18 2818
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос
03:01 6978
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан горячая тема; все еще актуально
30 ноября 2025, 23:10 6997
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
10:43 1714

