Министр энергетики запускает кампанию «Выключи и выиграй!»

В видеообращении министр подчеркнул важность рационального использования энергии и объявил о запуске просветительской кампании «Выключи и выиграй!», реализуемой в рамках мероприятий Министерства энергетики.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети X сделал интересную публикацию, посвященную энергоэффективности.

В обращении акцентируется необходимость превращать бережное отношение к энергии в ежедневную привычку с помощью простых шагов: отключать приборы от сети после использования, гасить свет в пустых помещениях и днем, применять «зеленые» и эффективные технологии, а также отказываться от расточительных привычек.

«Давайте все присоединимся к этой инициативе и вместе воспользуемся нашим самым большим источником энергии - энергоэффективностью!» - отметил министр в своем призыве.