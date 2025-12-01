Жизнь Асада в Москве за семью печатями

Кремль не может поделиться никакой информацией относительно пребывания в России беглого экс-президента Сирии Башара Асада. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, по этому вопросу никакой информацией мы поделиться не можем», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли Кремль сообщить какие-то сведения по поводу пребывания Асада в РФ в течение последнего года, а также относительно того, мог ли экс-глава Сирии за это время встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Башар Асад бежал из Сирии в начале декабря прошлого года, когда повстанцы во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» после менее чем двух недель наступления с севера страны захватили Дамаск, что привело к падению режима Асада. Бывший сирийский президент оказался в Москве. Ему и членам его семьи Россия предоставила убежище.