Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

Жизнь Асада в Москве за семью печатями

14:14 561

Кремль не может поделиться никакой информацией относительно пребывания в России беглого экс-президента Сирии Башара Асада. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, по этому вопросу никакой информацией мы поделиться не можем», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли Кремль сообщить какие-то сведения по поводу пребывания Асада в РФ в течение последнего года, а также относительно того, мог ли экс-глава Сирии за это время встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Башар Асад бежал из Сирии в начале декабря прошлого года, когда повстанцы во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» после менее чем двух недель наступления с севера страны захватили Дамаск, что привело к падению режима Асада. Бывший сирийский президент оказался в Москве. Ему и членам его семьи Россия предоставила убежище.

Баку выдвигает четыре условия Москве
Баку выдвигает четыре условия Москве
12:58 4080
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17 5851
Россия не принимает план Трампа всерьез
Россия не принимает план Трампа всерьез обновлено 14:33
14:33 3269
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка видео; обновлено 13:04
13:04 4581
Последнее предложение Трампа Мадуро
Последнее предложение Трампа Мадуро
12:59 1520
Cуд арестовал Али Керимли
Cуд арестовал Али Керимли обновлено 14:43
14:43 5374
Новые налоги ударят по бизнесу?
Новые налоги ударят по бизнесу? Экономист объяснил возможные последствия
12:54 1748
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой видео
12:18 2820
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос
03:01 6978
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан горячая тема; все еще актуально
30 ноября 2025, 23:10 6997
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
10:43 1715

