Медики сообщили, чем чаще всего отравлялись в Азербайджане

В ноябре этого года от различных видов отравлений пострадали 92 человека. Об этом сообщили в Клиническом медицинском центре (КМЦ).

По данным КМЦ, среди поступивших пациентов: 32 человека отравились лекарственными препаратами, 30 — уксусной кислотой, 3 — спиртными напитками, 1 — растворителем, 1 — едкими жидкостями, 2 — вследствие аллергических реакций, 9 — фосфорорганическими соединениями, 2 оказались в тяжелом состоянии из-за анафилактического шока, 7 пострадали от вдыхания дыма и 5 — от угарного газа.

Несмотря на проведенную интенсивную терапию, спасти троих пациентов не удалось. Основными причинами смерти стали тяжелый анафилактический шок и токсическое отравление уксусной кислотой.