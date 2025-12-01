Бельгия не хочет отдавать российские активы

По ее версии, Брюссель стремится в срочном порядке найти выход из ситуации, чтобы избежать финансового коллапса Киева. При этом премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупредил, что использование российских активов может расцениваться как «незаконная экспроприация».

«План «репарационных кредитов» повлечет за собой множество опасностей не только для моей страны, ...но также для ЕС и всех наших государств-членов», – подчеркнул он в письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавив, что «слова стоят дешево, но помощь Украине, к сожалению, обойдется дорого».

Как отмечает издание, представители институтов ЕС начали подозревать, что Бельгия тормозит разблокировку российских активов прежде всего из-за получения дохода от этих фондов через налоги. Для Еврокомиссии и большинства стран-членов ЕС использование российских активов для финансирования Киева остается приоритетным вариантом.

Тем не менее Брюссель предложил два альтернативных пути: первый – пакет безвозмездной помощи, финансируемой странами сообщества, где каждая страна ЕС добровольно предоставляет двусторонние субсидии; второй – финансирование поддержки Украины через долговые инструменты на финансовых рынках. Оба варианта предполагают значительные расходы, и ряд государств-членов, включая Францию и Италию, поддержки не выразил.