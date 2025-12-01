USD 1.7000
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

Бельгия не хочет отдавать российские активы

14:32

Сомнения Бельгии в законности использования замороженных российских активов вызвали недовольство ряда партнеров и значительной части институтов Евросоюза, сообщает испанская газета El Pais.

По ее версии, Брюссель стремится в срочном порядке найти выход из ситуации, чтобы избежать финансового коллапса Киева. При этом премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупредил, что использование российских активов может расцениваться как «незаконная экспроприация».

«План «репарационных кредитов» повлечет за собой множество опасностей не только для моей страны, ...но также для ЕС и всех наших государств-членов», – подчеркнул он в письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавив, что «слова стоят дешево, но помощь Украине, к сожалению, обойдется дорого».

Как отмечает издание, представители институтов ЕС начали подозревать, что Бельгия тормозит разблокировку российских активов прежде всего из-за получения дохода от этих фондов через налоги. Для Еврокомиссии и большинства стран-членов ЕС использование российских активов для финансирования Киева остается приоритетным вариантом.

Тем не менее Брюссель предложил два альтернативных пути: первый – пакет безвозмездной помощи, финансируемой странами сообщества, где каждая страна ЕС добровольно предоставляет двусторонние субсидии; второй – финансирование поддержки Украины через долговые инструменты на финансовых рынках. Оба варианта предполагают значительные расходы, и ряд государств-членов, включая Францию и Италию, поддержки не выразил.

Баку выдвигает четыре условия Москве
Баку выдвигает четыре условия Москве
12:58
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот
02:17
Россия не принимает план Трампа всерьез
Россия не принимает план Трампа всерьез
14:33
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка
13:04
Последнее предложение Трампа Мадуро
Последнее предложение Трампа Мадуро
12:59
Cуд арестовал Али Керимли
Cуд арестовал Али Керимли
14:43
Новые налоги ударят по бизнесу?
Новые налоги ударят по бизнесу? Экономист объяснил возможные последствия
12:54
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой
12:18
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
03:01
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан
30 ноября 2025, 23:10
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
10:43

