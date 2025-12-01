USD 1.7000
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

Помощь Украине обойдется Европе вдвое дешевле, чем уступки России

NYP
14:41 349

Помочь Украине победить Россию - для Европы менее затратная перспектива, чем идти на уступки Кремлю, говорится в новом исследовании Норвегии под названием «Выбор Европы». Об этом пишет New York Post.

Отмечается, что финансирование военных действий Украины в течение четырех лет обойдется европейским правительствам в 606-972 млрд долларов, но укрепление ее восточного фланга, если Москва добьется своего, обойдется им почти вдвое дороже - от 1,4 до 1,8 трлн долларов.

«Недавний мирный план из 28 пунктов, предложенный администрацией Трампа, иллюстрирует острую необходимость для Европы взять на себя инициативу и взять на себя ответственность за дипломатические усилия по прекращению незаконной войны, ведущейся Россией», - говорится в исследовании, опубликованном Норвежским институтом международных отношений и консультантами из Corisk.

Исследователи заявили, что администрация президента США Дональда Трампа «оторвана от реальных проблем», и провели свое исследование, исходя из предположения, что Украина практически не получит поддержки от Соединенных Штатов. 

В докладе предсказывается гипотетическая постепенная победа России без увеличения военной поддержки Украины, которая может обойтись Европейскому союзу в 1,8 трлн долларов.

В статье сказано: «При таком сценарии миллионы беженцев покинут Украину и хлынут в Европу, что, по мнению исследователей, обойдется правительствам в миллиарды долларов. Кремль усилит геополитическое преимущество России и может переключить внимание на Арктику или Прибалтику, что приведет к увеличению оборонных расходов стран НАТО для обеспечения безопасности западных границ».

В докладе говорится, что если Европейский союз сможет получить до 972 миллиардов долларов в течение четырех лет на финансирование украинских вооруженных сил, то решающая победа вполне достижима для Киева. Эти средства позволят миллионам беженцев вернуться домой и стабилизировать ситуацию в регионе, привлекая иностранные инвестиции.

«В случае перманентного конфликта или победы России Украина будет постоянно нуждаться в поддержке, в то время как в случае военной победы Украины поддержка Запада со временем значительно сократится», - утверждают авторы. 

Отмечается, что финансирование будет направлено на закупку дополнительных 8 миллионов беспилотников, 95 бригад и до 2500 новых боевых танков среди прочего вооружения. В докладе также предполагается, что необходимое финансирование может быть получено за счет конфискации замороженных российских активов.

