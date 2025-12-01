Макрон тепло встретил Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в понедельник в Елисейский дворец на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как ранее уточнили в администрации президента Франции, лидеры планировали обсудить «ситуацию и условия справедливого и прочного мира в продолжение женевских дискуссий и американского плана, а также в тесной координации с нашими европейскими партнерами». Кроме того, стороны обсудят вопрос гарантий безопасности для Украины в рамках «коалиции решительных».



Во дворе Елисейского дворца Макрон встретил Зеленского, они «тепло обнялись», после чего оба лидера проследовали внутрь дворца.

По итогам ожидается пресс-конференция.

Как известно, встреча прошла на следующий день после переговоров украинской и американской делегаций во Флориде относительно возможных параметров мирного соглашения для завершения российско-украинской войны.

Би-би-си сообщает, что украинский лидер также планирует посетить предприятия авиакосмической компании Dassault Aviation, которая производит военные самолеты Rafale.

Зеленский недавно уже побывал в Париже в рамках усилий по укреплению оборонного сотрудничества между двумя странами.