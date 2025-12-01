USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.1924
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Новость дня
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

Макрон тепло встретил Зеленского

14:48 229

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в понедельник в Елисейский дворец на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как ранее уточнили в администрации президента Франции, лидеры планировали обсудить «ситуацию и условия справедливого и прочного мира в продолжение женевских дискуссий и американского плана, а также в тесной координации с нашими европейскими партнерами». Кроме того, стороны обсудят вопрос гарантий безопасности для Украины в рамках «коалиции решительных».

Во дворе Елисейского дворца Макрон встретил Зеленского, они «тепло обнялись», после чего оба лидера проследовали внутрь дворца.

По итогам ожидается пресс-конференция.

Как известно, встреча прошла на следующий день после переговоров украинской и американской делегаций во Флориде относительно возможных параметров мирного соглашения для завершения российско-украинской войны.

Би-би-си сообщает, что украинский лидер также планирует посетить предприятия авиакосмической компании Dassault Aviation, которая производит военные самолеты Rafale.

Зеленский недавно уже побывал в Париже в рамках усилий по укреплению оборонного сотрудничества между двумя странами.

Баку выдвигает четыре условия Москве
Баку выдвигает четыре условия Москве
12:58 4092
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17 5852
Россия не принимает план Трампа всерьез
Россия не принимает план Трампа всерьез обновлено 14:33
14:33 3278
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка видео; обновлено 13:04
13:04 4583
Последнее предложение Трампа Мадуро
Последнее предложение Трампа Мадуро
12:59 1521
Cуд арестовал Али Керимли
Cуд арестовал Али Керимли обновлено 14:43
14:43 5385
Новые налоги ударят по бизнесу?
Новые налоги ударят по бизнесу? Экономист объяснил возможные последствия
12:54 1749
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой видео
12:18 2823
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос
03:01 6979
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан
Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан горячая тема; все еще актуально
30 ноября 2025, 23:10 6997
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
Индия готовит крупную оружейную сделку с Россией
10:43 1716

