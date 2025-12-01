USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.1924
Подписаться на уведомления
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Новость дня
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

Занимался грабежом и рэкетом: в России задержали бойца ММА Оганесяна

15:32 1492

УФСБ России по Тульской области при силовой поддержке сотрудников Росгвардии пресекло противоправную деятельность гражданина Российской Федерации, который являлся лидером этнической преступной группы и осуществлял тренерскую деятельность по смешанным единоборствам.

Сообщается, что 36-летний мастер спорта России по ММА, профессиональный боец Тигран Оганесян организовал спортивную секцию в одном из спортклубов региона. Объединив вокруг себя воспитанников из числа представителей национальных диаспор и землячеств, он сформировал группировку, специализировавшуюся на совершении разбоев и вымогательств в городе Щекино.

На основании предоставленных УФСБ материалов следственным управлением УМВД России по Тульской области в отношении Тиграна Оганесяна возбуждено уголовное дело по статье вымогательство.

Отмечается, что фигурант уголовного дела задержан и заключен под стражу.

Расследование продолжается.

Россия ускорила наступление в Украине
Россия ускорила наступление в Украине обновлено 17:52
17:52 1422
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
16:09 2997
Новые налоги ударят по бизнесу?
Новые налоги ударят по бизнесу? Реакция Налоговой службы; обновлено 15:11
15:11 4082
Баку выдвигает четыре условия Москве
Баку выдвигает четыре условия Москве
12:58 7316
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17 6408
Россия не принимает план Трампа всерьез
Россия не принимает план Трампа всерьез обновлено 14:33
14:33 5603
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка видео; обновлено 13:04
13:04 5472
Ультиматум Трампа для Мадуро
Ультиматум Трампа для Мадуро
12:59 2149
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима обновлено 15:35
15:35 8864
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой видео
12:18 3864
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос
03:01 7565

ЭТО ВАЖНО

Россия ускорила наступление в Украине
Россия ускорила наступление в Украине обновлено 17:52
17:52 1422
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
16:09 2997
Новые налоги ударят по бизнесу?
Новые налоги ударят по бизнесу? Реакция Налоговой службы; обновлено 15:11
15:11 4082
Баку выдвигает четыре условия Москве
Баку выдвигает четыре условия Москве
12:58 7316
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17 6408
Россия не принимает план Трампа всерьез
Россия не принимает план Трампа всерьез обновлено 14:33
14:33 5603
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка видео; обновлено 13:04
13:04 5472
Ультиматум Трампа для Мадуро
Ультиматум Трампа для Мадуро
12:59 2149
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима обновлено 15:35
15:35 8864
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой видео
12:18 3864
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос
03:01 7565
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться