Занимался грабежом и рэкетом: в России задержали бойца ММА Оганесяна

УФСБ России по Тульской области при силовой поддержке сотрудников Росгвардии пресекло противоправную деятельность гражданина Российской Федерации, который являлся лидером этнической преступной группы и осуществлял тренерскую деятельность по смешанным единоборствам.

Сообщается, что 36-летний мастер спорта России по ММА, профессиональный боец Тигран Оганесян организовал спортивную секцию в одном из спортклубов региона. Объединив вокруг себя воспитанников из числа представителей национальных диаспор и землячеств, он сформировал группировку, специализировавшуюся на совершении разбоев и вымогательств в городе Щекино.

На основании предоставленных УФСБ материалов следственным управлением УМВД России по Тульской области в отношении Тиграна Оганесяна возбуждено уголовное дело по статье вымогательство.

Отмечается, что фигурант уголовного дела задержан и заключен под стражу.

Расследование продолжается.