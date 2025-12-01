USD 1.7000
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

После обвинений в связях с Россией глава Gunvor ушел в отставку

15:49

Основатель и генеральный директор Gunvor Group Торбьерн Торнквист покидает пост и намерен продать свою контрольную долю менеджменту. Об этом говорится в сообщении компании, передает РБК.

После ухода Торнквиста руководство Gunvor Group перейдет к Гэри Педерсену, главе американского подразделения, который перешел в компанию в 2024 году из Millennium Management LLC.

Торбьерн Торнквист

В Gunvor отметили, что инициатива выкупа акций менеджментом была предложена еще на общем собрании в 2022 году. По заявлению компании, члены семьи Торнквист и их представители больше не будут входить в совет директоров и исполнительный комитет, при этом сторонних акционеров у компании не появится.

«Настало подходящее время для такого перехода. Смена поколений идет полным ходом, и у нас есть финансовая уверенность и лидерские качества, необходимые для дальнейшего продвижения нашей глобальной стратегии.

Наша цель – сохранить лидирующую роль надежного и конкурентоспособного участника мирового энергетического рынка – сегодня и в будущем», – прокомментировал Педерсен.

30 октября российская компания «Лукойл» сообщила о предложении Gunvor выкупить его зарубежные активы, которые российская компания решила продать после введения санкций США, однако впоследствии Gunvor отказалась от сделки. Перед этим Минфин США указал на связи компании с Россией и предупредил, что лицензия на ведение бизнеса не будет выдана, пока продолжается российско-украинская война. Gunvor назвала заявление Минфина «ложным».

Напомним, Gunvor является международной энергетической компанией с активами, включающими нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы, терминалы и суда для перевозки топлива, работающая более чем в ста странах. До 2014 года совладельцем Gunvor был российский бизнесмен Геннадий Тимченко, который за день до введения санкций США продал свою долю в 43,5% акций Торнквисту, в результате чего последний получил более 85% акций (остальные, по данным Forbes, принадлежат сотрудникам). Срыв сделки с «Лукойлом» стал для компании шоком и вызвал «серьезную саморефлексию», отмечала Financial Times, при этом эксперты предполагали, что Торнквисту, возможно, придется отказаться от полного контроля, если Gunvor намерена изменить имидж.

