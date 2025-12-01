В Минздраве встретились с послом Турции

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Азербайджане Биролом Акгюном. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что народы объединяют глубокие исторические корни, духовные и культурные ценности: «Партнерство между Азербайджаном и Турцией, основанное на братстве, исторических и культурных связях наших народов, взаимном уважении и доверии, находится на самом высоком этапе своего развития».

По словам министра, с первых лет независимости современного Азербайджана между учреждениями здравоохранения стран установлены официальные связи.

Теймур Мусаев подчеркнул, что сотрудничество в области здравоохранения и медицинской науки, как и во всех сферах сотрудничества между двумя братскими странами, является образцовым: «Делегация Азербайджана приняла участие на прошедшем в Анкаре XI Медицинском съезде тюркского мира. Подобные международные платформы являются важными не только для обмена опытом, но и для определения общих приоритетов на будущее».

Было подчеркнуто, что цифровизация системы здравоохранения является одним из основных приоритетов Министерства здравоохранения Азербайджана: «Подготовка врачей, осваивающих искусственный интеллект и цифровизацию, — одна из главных задач, поставленных перед министерством».

В завершение министр выразил надежду на дальнейшее успешное развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, медицинской науки и в других областях.

Выразив признательность за теплый прием, Бирол Акгюн подчеркнул, что азербайджано-турецкие братские отношения, построенные на таких прочных основах, как общие исторические и национально-духовные ценности народов, являются наглядным показателем единства и солидарности.

Отметив важность XI Медицинского съезда тюркского мира, посол подчеркнул, что проведение подобных мероприятий очень важно для сближения систем здравоохранения стран, а также для содействия развитию мировой медицины.

В ходе встречи, прошедшей в духе взаимопонимания, состоялся плодотворный обмен мнениями по вопросам сотрудничества в сфере здравоохранения.