В Азербайджане завершен сезон охоты, и выдача охотничьих лицензий официально прекращена. Как сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов, с 1 декабря охота на территории страны запрещается.

Решение связано с наступлением зимнего периода, когда дикие животные и птицы становятся особенно уязвимыми и нуждаются в усиленной защите.

В ведомстве отметили, что в результате регулярных мониторингов, проводимых совместно с учеными и специалистами, возникла необходимость ограничить охотничий сезон. Наблюдаемые в последние годы глобальные климатические изменения отразились и на фауне Азербайджана: снижение уровня воды в Каспийском море изменило традиционные места скопления, отдыха, питания, зимовки и гнездования птиц, а также миграционные маршруты ряда видов.

«С учетом происходящих природных процессов вопрос о возобновлении или неоткрытии охотничьего сезона будет рассматриваться в зависимости от результатов мониторинга», — говорится в сообщении.

Министерство призвало граждан соблюдать требования законодательства и воздерживаться от незаконной охоты в период закрытого сезона.