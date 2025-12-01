USD 1.7000
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
В Азербайджане завершен сезон охоты

В Азербайджане завершен сезон охоты

16:02

В Азербайджане завершен сезон охоты, и выдача охотничьих лицензий официально прекращена. Как сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов, с 1 декабря охота на территории страны запрещается.

Решение связано с наступлением зимнего периода, когда дикие животные и птицы становятся особенно уязвимыми и нуждаются в усиленной защите.

В ведомстве отметили, что в результате регулярных мониторингов, проводимых совместно с учеными и специалистами, возникла необходимость ограничить охотничий сезон. Наблюдаемые в последние годы глобальные климатические изменения отразились и на фауне Азербайджана: снижение уровня воды в Каспийском море изменило традиционные места скопления, отдыха, питания, зимовки и гнездования птиц, а также миграционные маршруты ряда видов.

«С учетом происходящих природных процессов вопрос о возобновлении или неоткрытии охотничьего сезона будет рассматриваться в зависимости от результатов мониторинга», — говорится в сообщении.

Министерство призвало граждан соблюдать требования законодательства и воздерживаться от незаконной охоты в период закрытого сезона.

Россия ускорила наступление в Украине
Россия ускорила наступление в Украине
17:52
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
16:09
Новые налоги ударят по бизнесу?
Новые налоги ударят по бизнесу?
15:11
Баку выдвигает четыре условия Москве
Баку выдвигает четыре условия Москве
12:58
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот
02:17
Россия не принимает план Трампа всерьез
Россия не принимает план Трампа всерьез
14:33
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка
13:04
Ультиматум Трампа для Мадуро
Ультиматум Трампа для Мадуро
12:59
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
15:35
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой
12:18
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
03:01

