Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности

Теймур Мехтиев освобожден от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Теймур Мехтиев является сыном бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева.

Напомним, в октябре Сабаильский районный суд отправил Рамиза Мехтиева под домашний арест на 4 месяца. Он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретенного преступным путем в крупном размере).