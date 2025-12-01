В Сирии ликвидированы подпольные ячейки ИГ

Силы безопасности, подчиняющиеся новым властям Сирии, провели в провинции Идлиб на северо-западе республики две операции, в результате которых были ликвидированы ячейки террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщил телеканал SyriaTV со ссылкой на службу внутренней безопасности провинции.

Согласно сведениям канала, в ходе операций были нейтрализованы два террориста, еще девять боевиков задержаны. При них было найдено огнестрельное оружие и боеприпасы, а также самодельные взрывные устройства.

Боевики ИГ с 2013 года действовали на территории Сирии и Ирака. К середине 2015 года группировка, по разным данным, контролировала около 70% сирийской территории.

В 2025 году на территории Сирии наблюдается активность «Исламского государства», несмотря на раздробленность группировки. Сообщается об усилении атак ИГ в течение года, в частности, до июня 2025 года было зарегистрировано около трети заявленных ими атак в Сирии. И сегодня на территории арабской республики продолжают орудовать подпольные ячейки террористов.