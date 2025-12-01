USD 1.7000
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

В Сирии ликвидированы подпольные ячейки ИГ

16:12 373

Силы безопасности, подчиняющиеся новым властям Сирии, провели в провинции Идлиб на северо-западе республики две операции, в результате которых были ликвидированы ячейки террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщил телеканал SyriaTV со ссылкой на службу внутренней безопасности провинции.

Согласно сведениям канала, в ходе операций были нейтрализованы два террориста, еще девять боевиков задержаны. При них было найдено огнестрельное оружие и боеприпасы, а также самодельные взрывные устройства.

Боевики ИГ с 2013 года действовали на территории Сирии и Ирака. К середине 2015 года группировка, по разным данным, контролировала около 70% сирийской территории.

В 2025 году на территории Сирии наблюдается активность «Исламского государства», несмотря на раздробленность группировки. Сообщается об усилении атак ИГ в течение года, в частности, до июня 2025 года было зарегистрировано около трети заявленных ими атак в Сирии. И сегодня на территории арабской республики продолжают орудовать подпольные ячейки террористов.

Россия ускорила наступление в Украине
Россия ускорила наступление в Украине обновлено 17:52
17:52 1435
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
16:09 3008
Новые налоги ударят по бизнесу?
Новые налоги ударят по бизнесу? Реакция Налоговой службы; обновлено 15:11
15:11 4088
Баку выдвигает четыре условия Москве
Баку выдвигает четыре условия Москве
12:58 7329
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17 6409
Россия не принимает план Трампа всерьез
Россия не принимает план Трампа всерьез обновлено 14:33
14:33 5606
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка видео; обновлено 13:04
13:04 5472
Ультиматум Трампа для Мадуро
Ультиматум Трампа для Мадуро
12:59 2150
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима обновлено 15:35
15:35 8872
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой видео
12:18 3866
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос
03:01 7569

