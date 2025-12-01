Сбой WhatsApp по всей России

Пользователи из разных регионов России сообщают о массовых сбоях в работе мессенджера WhatsApp – на портале «Сбой.РФ» сегодня зарегистрировано 2383 обращения. Об этом сообщает «Коммерсант».

Издание напоминает, что в августе Роскомнадзор (РКН) заблокировал голосовые звонки в Telegram и WhatsApp, считая, что мессенджеры используются для мошенничества и вымогательства. В конце октября жители регионов также массово жаловались на сбои в работе этих сервисов. 28 ноября в РКН уточнили, что ограничения против WhatsApp «вводятся поэтапно», и рекомендовали россиянам переходить на «национальные сервисы», пригрозив полной блокировкой мессенджера в случае невыполнения требований законодательства.

Заместитель председателя Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин считает, что ускорение блокировки WhatsApp может быть связано с утечкой дипломатических переговоров. «Дополнительным (но важным) триггером для ускорения крайних мер в отношении WhatsApp стал недавний факт утечки дипломатических переговоров. Был сделан вывод: владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют», – приводит его сообщение издание «Фонтанка».

Речь идет о публикации Bloomberg, которая представила два предполагаемых разговора. Первый, якобы состоявшийся 14 октября, был между помощником президента России Юрием Ушаковым и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, второй – 29 октября между Ушаковым и спецпредставителем Владимира Путина Кириллом Дмитриевым, который назвал материал «фейком». Президент РФ Владимир Путин также заявил, что опубликованные разговоры могут быть фальсификацией.

Глава же думского комитета по ИТ Сергей Боярский сообщил, что в настоящее время завершается работа по импортозамещению WhatsApp, так как мессенджер не наладил взаимодействие с российскими регуляторами и не предпринял даже попыток в этом направлении.