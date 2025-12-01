USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.1924
Подписаться на уведомления
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Новость дня
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

Сбой WhatsApp по всей России

16:14 1100

Пользователи из разных регионов России сообщают о массовых сбоях в работе мессенджера WhatsApp – на портале «Сбой.РФ» сегодня зарегистрировано 2383 обращения. Об этом сообщает «Коммерсант».

Большая часть жалоб поступает от жителей Москвы (27%), Новосибирской области (15%), Санкт-Петербурга (12%) и Иркутской области (6%). Пользователи сообщают о невозможности отправки сообщений и файлов.

Издание напоминает, что в августе Роскомнадзор (РКН) заблокировал голосовые звонки в Telegram и WhatsApp, считая, что мессенджеры используются для мошенничества и вымогательства. В конце октября жители регионов также массово жаловались на сбои в работе этих сервисов. 28 ноября в РКН уточнили, что ограничения против WhatsApp «вводятся поэтапно», и рекомендовали россиянам переходить на «национальные сервисы», пригрозив полной блокировкой мессенджера в случае невыполнения требований законодательства.

Заместитель председателя Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин считает, что ускорение блокировки WhatsApp может быть связано с утечкой дипломатических переговоров. «Дополнительным (но важным) триггером для ускорения крайних мер в отношении WhatsApp стал недавний факт утечки дипломатических переговоров. Был сделан вывод: владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют», – приводит его сообщение издание «Фонтанка».

Речь идет о публикации Bloomberg, которая представила два предполагаемых разговора. Первый, якобы состоявшийся 14 октября, был между помощником президента России Юрием Ушаковым и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, второй – 29 октября между Ушаковым и спецпредставителем Владимира Путина Кириллом Дмитриевым, который назвал материал «фейком». Президент РФ Владимир Путин также заявил, что опубликованные разговоры могут быть фальсификацией.

Глава же думского комитета по ИТ Сергей Боярский сообщил, что в настоящее время завершается работа по импортозамещению WhatsApp, так как мессенджер не наладил взаимодействие с российскими регуляторами и не предпринял даже попыток в этом направлении.

Россия ускорила наступление в Украине
Россия ускорила наступление в Украине обновлено 17:52
17:52 1438
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
16:09 3010
Новые налоги ударят по бизнесу?
Новые налоги ударят по бизнесу? Реакция Налоговой службы; обновлено 15:11
15:11 4089
Баку выдвигает четыре условия Москве
Баку выдвигает четыре условия Москве
12:58 7330
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17 6409
Россия не принимает план Трампа всерьез
Россия не принимает план Трампа всерьез обновлено 14:33
14:33 5609
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка видео; обновлено 13:04
13:04 5472
Ультиматум Трампа для Мадуро
Ультиматум Трампа для Мадуро
12:59 2150
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима обновлено 15:35
15:35 8874
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой видео
12:18 3866
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос
03:01 7570

ЭТО ВАЖНО

Россия ускорила наступление в Украине
Россия ускорила наступление в Украине обновлено 17:52
17:52 1438
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
16:09 3010
Новые налоги ударят по бизнесу?
Новые налоги ударят по бизнесу? Реакция Налоговой службы; обновлено 15:11
15:11 4089
Баку выдвигает четыре условия Москве
Баку выдвигает четыре условия Москве
12:58 7330
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17 6409
Россия не принимает план Трампа всерьез
Россия не принимает план Трампа всерьез обновлено 14:33
14:33 5609
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка видео; обновлено 13:04
13:04 5472
Ультиматум Трампа для Мадуро
Ультиматум Трампа для Мадуро
12:59 2150
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима обновлено 15:35
15:35 8874
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой видео
12:18 3866
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос
03:01 7570
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться