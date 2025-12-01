Останки криптобизнесмена из России и его жены нашли в пустыне

Останки супружеской пары нашли на пустыре около двух недель назад. По словам источника РБК в правоохранительных органах, они были обнаружены полицией Эмиратов в ноябре. По информации, тела были уложены в черные мешки из толстого полиэтилена, куда предварительно высыпали сильные растворители. Чтобы найти останки супругов, полиции ОАЭ пришлось обследовать примерно 250 тыс. кв. м пустыни. Началась процедура передачи тел в Россию для захоронения.

Ранее распространившееся сообщение о том, что тела убитых расчленили и расфасовали по пакетам и оставили в разных контейнерах в окрестностях торгового центра в Хатте, было опровергнуто.

Новак — уроженец Санкт-Петербурга, владел приложением для быстрых криптопереводов Fintopio. Он организовал бизнес в 2023 году в ОАЭ. До этого развивал несколько проектов, в частности, криптокошелек Transcrypt и проект, посвященный фитнесу и правильному питанию. В ноябре 2020 года он был приговорен к шести годам лишения свободы за мошенничество. Суд установил, что он разработал план хищения $100 тыс. у совладельца и инвестора проекта «Спорт в народ». В России у бизнесмена также остались долги на 7 млн руб. В отношении Новака возбуждено девять исполнительных производств, из них шесть прекращены из-за отсутствия у бизнесмена имущества.

Супругов Новак похитили в октябре. Их пытали, вымогая коды доступа к криптокошельку. В итоге преступники убили их, а тела закопали в пустынной местности. В начале ноября главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбудило дело по факту исчезновения петербуржцев в ОАЭ 2 октября. По словам представителя МВД РФ, по этому делу несколько человек были задержаны в Санкт-Петербурге, Ставропольском и Краснодарском краях. Всего в причастности к убийству заподозрили восемь человек. Троих из них — 53-летнего Константина Шахта, 46-летнего Юрия Шарыпова и 45-летнего Владимира Далекина — следствие считает организаторами преступления. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил Шахта, Шарыпова и Далекина под стражу до 28 декабря. Шахт отрицает вину, еще двое арестованных дали показания, что задушили петербуржцев.