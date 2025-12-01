Аресты по делу о пожаре в высотках

Полиция и Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (ICAC) Гонконга арестовали 14 человек по делу о пожаре в жилом комплексе (ЖК) Wang Fuk Court в районе Тай По. Число погибших увеличилось до 151. Об этом сообщила китайская газета South China Morning Post со ссылкой на правоохранительные органы Гонконга.

Среди арестованных — генеральный подрядчик, инженер-консультант и субподрядчик компании, устанавливавшей строительные леса.

По данным предварительного расследования, некоторые подозреваемые купили 2300 рулонов защитной сетки, которая не соответствовала нормам пожарной безопасности. Ее стоимость почти в два раза меньше огнестойкой, сообщил глава ICAC Дэнни Ву Ин-мин.

«Ее использовали для обмотки основания (строительных — ред.) лесов, намереваясь выдать некондиционную сетку за огнестойкую», — заявил Дэнни Ву Ин-мин, передает South China Morning Post.

Пожар в ЖК Wang Fuk Court произошел 26 ноября. Его потушили только через два дня. Всего в ЖК проживали почти 5 тыс. человек, около 900 жильцов эвакуировали. По данным South China Morning Post за 30 ноября, еще 150 человек числились пропавшими без вести. На тот момент было известно о 146 погибших. Незадолго до происшествия в комплексе проходил ремонт.

В понедельник, 1 декабря, Центральное телевидение Китая сообщило, что число погибших при пожаре в жилом комплексе в специальном административном районе (САР) Гонконга выросло до 151. «Погиб 151 человек, более 30 человек числятся пропавшими», - сообщил телеканал со ссылкой на полицию Гонконга.