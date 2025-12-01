Ректор UNEC: «Взгляд Малайзии на высшее образование»

Ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов находился с рабочим визитом в Малайзии. В ходе визита он провел встречи в ведущих университетах страны, принял участие в Форуме высшего образования, провел дискуссии с экспертами в сфере образования. Ректор поделился своими наблюдениями о будущем высшего образования в Малайзии в своем официальном аккаунте в социальных сетях.

«Будущее образования, включая высшее, является предметом бурных размышлений среди экспертов и руководителей образовательных учреждений по всему миру. Ведутся серьезные дискуссии, проводятся новые исследования, организуются конференции и форумы. В этом отношении Малайзия не является исключением. Мнения и подходы, которые мы наблюдали в ходе дискуссий с известными экспертами и представителями университетов этой страны относительно будущего высшего образования, были интересны, и мы попытались обобщить их взгляды на высшее образование:

1. Будущее университетов после цифровой трансформации их очень интересует. По их мнению, предметом обсуждения является не только то, как преподавать в университетах, но и то, почему университеты существуют в эпоху искусственного интеллекта и глобальной мобильности.

2. За последние 20 лет университеты модернизировались: переход от аудиторий к системам управления обучением (LMS), от классных досок к умным, от учебников к чат-ботам. Но эти изменения носят поверхностный характер. Они подчеркивают, что лишь цифровизация старой модели, не меняя при этом цели и сам процесс обучения, создает опасность.

3. Теперь, когда искусственный интеллект может читать лекции, создавать контент, оценивать задания и обеспечивать персонализированное обучение, ведутся широкие обсуждения о том, должны ли университеты по-прежнему оставаться учреждениями по передаче знаний или стать более обособленным учреждением.

4. Необходимо переосмыслить, как искусственный интеллект и цифровые инструменты меняют не только формат, но и сущность и цель образования.

5. Искусственный интеллект разумен, но не человечен. Он не может научить эмпатии, честности, скромности, культуре и морали. Но именно эти качества необходимы для ответственного лидерства и глобальной гражданственности.

6. Искусственный интеллект может как демократизировать образование, так и создать новое неравенство — особенно для тех, кто находится в неблагоприятном положении, живет в сельской местности или не имеет языковой поддержки.

7. В эпоху искусственного интеллекта широко обсуждаются способы обеспечения того, чтобы образование оставалось гуманным, инклюзивным, культурно значимым и справедливым.

8. Утверждается, что, если искусственный интеллект эффективно обеспечивает передачу знаний, ценность университета может заключаться не в том, чему он учит, а в том, какие проблемы могут решить студенты и исследователи.

9. Университет будущего можно определить не по его зданиям, рейтингам и дипломам, а по реальному влиянию, оказываемому на общество.

10. Модель университета пятого поколения является предметом широкого обсуждения. Большинство считает, что университеты после цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта должны быть ориентированы на выполнение миссии, и это лежит в основе модели университета пятого поколения», - сказано в сообщении.